Nella serata di ieri si è tenuto in casa PlayStation un nuovo State of Play, nel quale sono stati fatti diversi annunci e mostrati intriganti trailer e teaser. Lo show Sony è durato oltre 60 minuti ed è stato denso di novità: è il momento di scoprirle tutte, spaziando tra esclusive PlayStation Studios e titoli di terze parti.

Le novità del PlayStation State of Play del 12 febbraio 2026

Anche quest’anno PlayStation ha tenuto un evento State of Play a metà febbraio, ed è stata l’occasione per presentare tante novità in arrivo nei prossimi mesi. C’è tanta carne al fuoco, quindi meglio partire subito.

Si parte forte con il sequel di Kena: Bridge of Spirits, titolo action adventure lanciato nel settembre 2021: si chiama Kena: Scars of Kosmora, ed è realizzato in partnership con PlayStation Studios. Il nuovo gioco sarà disponibile nel corso del 2026 (non c’è una data precisa, per ora) su PlayStation 5 e PC. Durante l’evento è stato mostrato un breve trailer, che possiamo proporvi qui in basso.

In arrivo anche un nuovo aggiornamento gratuito per Ghost of Yotei, apprezzato titolo firmato Sucker Punch: il 10 marzo 2026 arriverà la componente multigiocatore di Ghost of Yotei, Legends. Gli utenti PC apprezzeranno sicuramente l’arrivo di Death Stranding 2: On the Beach: il titolo arriverà il 19 marzo 2026 in una versione sviluppata in collaborazione con Nixxes con alcune novità, come il frame rate sbloccato e il supporto ai monitor widescreen.

L’evento è proseguito con 4:LOOP, uno sparatutto tattico multiplayer cooperativo pensato per quattro giocatori. Allo State of Play è stato mostrato un video gameplay che ha svelato alcune mappe e modalità di gioco. Trailer anche per Pragmata, atteso gioco firmato Capcom in uscita il 24 aprile 2026 e del quale è già stata pubblicata una demo il mese scorso. Restando su Capcom, è arrivato anche un nuovo trailer per l’attesissimo Resident Evil: Requiem, con protagonisti Leon e Grace e con qualche assaggio di combattimento.

Un po’ a sorpresa, è stato quindi annunciato con un trailer Legacy of Kain: Defiance Remastered, con preorder aperti da subito. Parliamo di una remastered del titolo lanciato su PlayStation 2, Xbox e PC a inizio 2004: abbiamo grafica in alta definizione, controlli migliorati e altri perfezionamenti estetici, con uscita fissata per il 3 marzo 2026. Sullo stesso tema “vampiresco” Legacy of Kain: Ascendance, un vero e proprio nuovo titolo: non si tratta però di un action 3D in terza persona, ma di un platform a scorrimento 2D in Pixel Art, in uscita il 31 marzo 2026.

Sempre quest’anno sono in arrivo Brigandine Abyss, nuovo RPG strategico a turni con grafica in stile anime, e Dead of Alive 6 Last Round su PS5 (in uscita il 25 giugno), con grafica migliorata, modalità foto e altri extra (c’è anche un primo teaser di un nuovo progetto). Tra i “pezzi grossi” dello State of Play arriva quindi l’atteso Control Resonant: l’evento ha mostrato un video gameplay che inizia a farci scoprire le potenzialità del secondo capitolo della serie firmata Remedy. Il titolo è in arrivo nel 2026, ma non c’è ancora una data.

Sempre quest’anno arriverà Crimson Moon, che è stato mostrato in un intrigante trailer: il nuovo titolo è stato presentato come un action adventure RPG con un combat system simile a quello dei soulslike, giocabile in solitaria o in coop. Nuovo trailer anche per Beast of Reincarnation di Game Freak: il nuovo gioco di ruolo action è il primo AAA di Game Freak al di fuori della serie Pokémon, e ha sicuramente attirato l’attenzione; sarà disponibile dal 4 agosto 2026.

Rayman torna con una riedizione denominata 30th Anniversary Edition, che include il gioco originale del 1995 e diversi bonus, come le prime versioni giocabili per SNES e una versione con grafica aggiornata: disponibile da subito in versione digitale, e da giugno in formato fisico. Spazio anche per Mina The Hollower, indie in pixel art in arrivo in primavera, per Neva: Prologue, in uscita il 19 febbraio come DLC per il gioco completo, e per Yakoh Shinobi Ops, un action stealth a tema ninja e samurai in arrivo nel 2027.

Dall’Asia arriva Project Windless, videogioco in Unreal Engine 5 del publisher coreano Kratfton basato sulla saga letteraria The Bird That Drinks Tears, che spazia tra draghi e combattimenti all’arma bianca (niente data di uscita purtroppo). Già annunciato ai The Game Awards, è quindi toccato a Star Wars: Galactic Racer, che si è mostrato con un nuovo trailer, e quindi a 007 First Light, gioco di IO Interactive con protagonista un giovane James Bond (uscita fissata per il 27 maggio 2026).

Tra i pezzi grossi dello State of Play di ieri sera troviamo Metal Gear Solid Master Collection Volume 2, una raccolta che include Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker (uscito in origine su PSP), oltre a vari contenuti bonus: sarà disponibile dal 27 agosto 2026. Qualche mese prima, il 2 aprile 2026, arriverà pure Darwin’s Paradox, gioco pubblicato da Konami e sviluppato da ZDR Studio che ci mette nei panni di un intelligente polpo alle prese con sfide platform ed enigmi.

Nel 2026 cade il 40esimo anniversario di Castlevania, e per l’occasione spunta Castlevania: Belmont’s Curse, un nuovo titolo Metroidvania 3D in uscita proprio quest’anno. Sempre lato Konami è stato mostrato un trailer per Silent Hill: Townfall, annunciato nel 2022 e scomparso un po’ dai riflettori negli anni: ora possiamo scoprire qualche dettaglio sull’ambientazione e sui personaggi, e dare un’occhiata a scorci di gameplay (uscita fissata genericamente per il 2026).

L’evento prosegue quindi con l’annuncio di Rev.NoiR, un action JRPG fantasy firmato Konami, e soprattutto con John Wick: nel trailer possiamo apprezzare il nuovo videogioco d’azione in terza persona con protagonista proprio Keanu Reeves, nei panni del leggendario assassino (in uscita per PS5, Xbox Series X/S e PC).

Nella parte finale dello State of Play c’è stato spazio anche per un trailer di Marathon di Bungie, in uscita il prossimo mese: il video permette di scoprire alcune mappe e un po’ di gameplay, e annuncia una beta dal 26 febbraio al 2 marzo 2026. Sony ha quindi annunciato i giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio, che confermano le anticipazioni dei giorni scorsi. In arrivo Marvel’s Spider-Man 2 (17 febbraio), Test Drive Unlimited Solar Crown e non solo:

PlayStation Plus Extra febbraio 2026: Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5) Neva (PS4 e PS5) Season: A Letter to the Future (PS4 e PS5) Monster Hunter Stories (PS4) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4) Venba (PS5) Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5) Rugby 25 (PS4 e PS5)

PlayStation Plus Premium febbraio 2026: Disney Pixar Wall-E (PS4 e PS5)



Sempre lato PS Plus, arriveranno sul tier Premium Tekken Dark Resurrection (a marzo) e Time Crisis (maggio), mentre Big Walk sarà disponibile al lancio come gioco mensile del tier Essential nel corso del 2026.

L’evento non è finito, visto che c’è spazio anche per Saros, con un nuovo video gameplay che ci consente di saperne di più sul frenetico titolo action dagli autori di Returnal (arriverà il 30 aprile 2026), e per Marvel Tokon: Fighting Souls, che si mostra in un nuovo trailer con data di uscita fissata al 6 agosto 2026 (preordini dal 19 febbraio).

Il PlayStation State of Play di febbraio si chiude col botto: sono stati infatti annunciati God of War Trilogy Remake e God of War Sons of Sparta. Il primo è ancora alle prime fasi di sviluppo e riporterà sugli schermi la trilogia originale di Kratos in una versione rinnovata, mentre il secondo è un titolo tutto nuovo: si tratta di un prequel d’azione 2D in pixel art con protagonista un giovane Kratos.

Questi dunque tutti gli annunci e le novità dell’ultimo PlayStation State of Play: quale titolo state aspettando con maggiore trepidazione?