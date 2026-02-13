Huawei sembra pronta a rinnovare del tutto la sua linea di fitness band. A quasi un anno dal lancio di Huawei Band 10 a marzo, i primi indizi di un nuovo modello sono emersi direttamente dal software dell’azienda.

Il nome Huawei Band 11 Pro è comparso nell’app Huawei Smart Life. Selezionandolo, gli utenti vengono reindirizzati all’app Huawei Health, dove l’interfaccia rivela quello che sembra essere il design definitivo del dispositivo. Huawei non ha ancora comunicato nulla ufficialmente, ma le tracce lasciate nel software rendono difficile ignorare l’esistenza del prodotto. Ecco cosa sappiamo.

Huawei Band 11 Pro debutterà con un design rinnovato

Dalle immagini visibili nell’app, la Band 11 Pro presenta un aspetto decisamente più curato rispetto ai modelli precedenti. La cornice sembra caratterizzata da bordi arrotondati lungo tutto il perimetro, accompagnati da quella che appare come una finitura metallica.

Il display è circondato da cornici uniformi su tutti e quattro i lati. I bordi dello schermo sui lati sinistro e destro presentano una leggera curvatura, anche se il design complessivo suggerisce che si tratti comunque di un pannello piatto e non di un display curvo vero e proprio.

Huawei offrirà almeno due opzioni di cinturino per la Band 11 Pro: intrecciato e silicone. Sul lato è presente un pulsante fisico, che dovrebbe gestire funzioni comuni come il passaggio tra le diverse schermate o l’attivazione del display.

Cosa aspettarsi dalle specifiche

Huawei non ha ancora condiviso dettagli ufficiali sulla serie Band 11. Trattandosi però di un aggiornamento evolutivo, il nuovo modello costruirà probabilmente sulle basi gettate dalla Band 10.

La generazione precedente supportava quadranti personalizzabili con diversi stili e opzioni colore, Always-On Display, tracciamento del sonno basato sulla variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e centinaia di modalità sportive. Sono funzionalità ormai standard in questa categoria, quindi sarebbe sorprendente non ritrovarle anche sul nuovo modello.

L’aspetto più interessante di questo lancio è il ritorno proprio della denominazione “Pro”. Infatti sono passati ben quattro anni dall’ultima volta che Huawei ha utilizzato questo suffisso per la sua linea di fitness band. I più attenti di voi ricorderanno che l’ultimo modello fu la Huawei Band 6 Pro, smartband che introduceva un sensore di temperatura e il tracciamento della temperatura corporea.

Resta da vedere quale novità Huawei porterà con questa nuova versione Pro della sua smartband e quali funzioni ne giustificheranno l’utilizzo di questo suffisso. Il precedente suggerisce l’aggiunta di sensori o funzionalità di monitoraggio della salute non presenti sui modelli standard, ma per il momento l’azienda non ha svelato nulla in merito; non ci resta che attendere nuove comunicazioni o, più probabilmente, l’ennesima indiscrezione.

In copertina, Huawei Band 10