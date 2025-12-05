Il Kobo Libra Colour, uno degli e-reader più versatili e apprezzati per la lettura e la scrittura digitale, riceve un piccolo ma significativo aggiornamento: una batteria più capiente, che promette un’autonomia superiore per prolungare le sessioni di lettura o di appunti, quel tanto che basta.

Kobo Colour accoglie un nuovo modello

Il nuovo modello, già avvistato nei listini di diversi rivenditori, introduce una batteria da 2300 mAh, rispetto ai 2050 mAh della versione originale. Un incremento di circa il 10%, che potrebbe tradursi in diversi giorni aggiuntivi di utilizzo, a seconda delle abitudini dell’utente.

Il Libra Colour è noto per il suo display E Ink Kaleido 3 a colori e per la compatibilità con la Kobo Stylus 2, che consente di annotare, disegnare e sottolineare direttamente sulle pagine digitali. L’autonomia, già ottima nella versione precedente, è uno dei motivi principali per cui molti lettori lo preferiscono a un tablet tradizionale: niente distrazioni, luce naturale e consumi ridotti.

Attenzione alla versione

C’è però un dettaglio non secondario. Come riportato dal portale Good E-Reader (la prima testata a riportare questo dettaglio), non è possibile sapere in anticipo quale versione si riceverà acquistando il dispositivo: il nuovo modello con batteria potenziata si riconosce solo una volta acceso, verificando il codice interno.

N428 indica la versione originale;

indica la versione originale; N428B corrisponde invece al modello aggiornato con la nuova batteria.

Questo significa che, al momento, non esiste un modo ufficiale per scegliere quale versione acquistare. Alcuni utenti suggeriscono di acquistare il dispositivo da rivenditori con elevato volume di vendita, per aumentare le probabilità di ricevere l’unità più recente.

Specifiche tecniche e caratteristiche principali

Per completezza, ecco tutte le specifiche del nuovo Kobo Libra Color che rimangono pressoché immutate rispetto al modello del 2024:

Display E Ink Kaleido 3 da 7 pollici , antiriflesso e con illuminazione regolabile ComfortLight PRO.

, antiriflesso e con illuminazione regolabile ComfortLight PRO. Supporto alla penna Kobo Stylus 2

Resistenza all’acqua certificata IPX8

Sistema operativo Linux-based , più leggero e stabile rispetto alle soluzioni Android.

, più leggero e stabile rispetto alle soluzioni Android. Archiviazione interna da 32 GB per migliaia di libri e documenti.

Con un peso di poco superiore ai 200 grammi e un design ergonomico pensato per la lettura prolungata, il Libra Color resta uno dei modelli più equilibrati della gamma Kobo, capace di coniugare praticità e versatilità.

Prezzo e disponibilità

Il dispositivo è disponibile da tempo a un prezzo di circa 220 euro, ma la nuova versione con batteria maggiorata non è stata annunciata ufficialmente da Kobo pertanto è probabile che la transizione avvenga in modo graduale, con entrambe le revisioni in circolazione per qualche mese.

Per chi volesse essere certo di acquistare il nuovo modello, la soluzione più prudente potrebbe essere attendere qualche settimana, in modo che le scorte dei vecchi lotti si esauriscano.

Si tratta comunque di un’iterazione importante proprio perché l’aggiornamento della batteria, pur senza stravolgere il dispositivo, rafforza ulteriormente la posizione di Kobo Libra Colour tra i migliori e-reader di fascia alta, soprattutto per chi utilizza il dispositivo non solo per leggere, ma anche per studiare, evidenziare e scrivere a mano libera.