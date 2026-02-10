Dopo averlo anticipato a IFA 2025, la cinese SwitchBot ha annunciato ufficialmente il nuovo SwitchBot AI Hub, centro di controllo per la smart home che sfrutta l’intelligenza artificiale visiva (in locale) per comprendere tutto ciò che succede in casa e attivare le relative automazioni.

Questo non è infatti il solito hub che si limita a mettere insieme un ecosistema di lampadine e altri dispositivi smart ma un sistema decisamente più completo (e complesso) che strizza l’occhio anche ai più appassionati, con grandi possibilità di personalizzazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Al debutto il nuovo SwitchBot AI Hub

Come anticipato in apertura, è stato appena ufficializzato SwitchBot AI Hub, una novità molto interessante per gli amanti della domotica. Si tratta di un hub per la smart home 2.0 che unisce le potenzialità dell’intelligenza artificiale con la comprensione visiva e tutte le solite funzionalità per il controllo della smart home all’interno di un unico scatolotto dalle dimensioni compatte.

Grandi differenze con il passato sono l’approccio alla privacy e la velocità di esecuzione. Questo hub, infatti, non dipende costantemente dal cloud ma esegue le operazioni direttamente “on device”: i dati processati restano al suo interno e, al contempo, le automazioni saranno più reattive.

Le funzioni potenziate dall’IA

AI Hub integra modelli di linguaggio visivo (VLM) e OpenClaw (che arriverà tramite un aggiornamento software a fine mese), caratteristiche che gli consentono di “vedere” cosa succede attraverso le telecamere connesse e di “parlare” con l’utente come se fosse un assistente umano.

Comunicazioni e controllo della casa avvengono tramite le app di messaggistica di uso comune (come WhatsApp, iMessage o Discord), eliminando di fatto la necessità di imparare comandi vocali “freddi” o navigare in menù complicati grazie al linguaggio naturale. Gli utenti potranno chiedere all’hub cose come “Com’è la temperatura in casa?” o chiedere di spegnere determinate luci.

In aggiunta, l’intelligenza artificiale integrata dispone di una memoria e va costruendo un’ampia finestra contestuale nel tempo: SwitchBot AI Hub ricorderà le abitudini dell’utente per suggerigli azioni proattive. Ad esempio, nel caso in cui si presenti qualcuno davanti a un videocitofono, l’hub manderà un messaggio nell’app di messaggistica scelta e chiederà all’utente se voglia aprire o meno la porta.

Questo hub, inoltre, non si limita a registrare video ma li analizza e li comprende sfruttando i Vision-Language Model (VLM) integrati. Le telecamere collegate fungono da occhi, mentre l’analisi serve a interpretare gli eventi reali, come il riconoscimento di persone, animali domestici o veicoli, per mettere a punto automazioni più complesse. Grazie alla funzione AI Video Search, gli utenti potranno anche cercare filmati video registrati dalle telecamere sfruttando il linguaggio naturale.

Un’altra funzione IA molto interessante è Smart Report, utile perché fornisce una panoramica giornaliera su tutto ciò che è successo in casa, attingendo dagli eventi e dai video registrati dai dispositivi connessi.

SwitchBot AI Hub integra un sistema NVR (Network Video Recorder) in locale basato su Frigate con supporto fino a 8 telecamere, riconoscimento facciale e registrazione continua senza costi di abbonamento: oltre ai 32 GB di memoria integrata, infatti, l’hub dispone di uno slot microSD (per schede fino a 1 TB) e supporta hard disk fino a 16 TB tramite le due porte USB-C poste sul retro.

Non solo funzioni IA: AI Hub funge anche da hub “classico”

Oltre alle funzioni di IA più avanzate, questo dispositivo funge anche da hub “classico”, seppur di fascia alta. Abbiamo il supporto a oltre 100 dispositivi SwitchBot e il supporto allo standard Matter, utile perché consente di collegare fino a 30 prodotti all’ecosistema smart home preferito dall’utente.

SwitchBot AI Hub include un’opzione per installare Home Asisstant, diventando così una base potente per coloro che intendono personalizzare al massimo la propria smart home senza dover ricorrere all’acquisto di hardware dedicato.

Specifiche tecniche di SwitchBot AI Hub

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo SwitchBot AI Hub (codice modello W8002100).

Dimensioni: 126 x 94 x 26 mm

x x Peso: 235 grammi

Materiali: PMMA + Metallo

Chip AI: 6T

Memorie: 8 GB (RAM) + 32 GB (archiviazione, espandibile fino a 16 TB)

(RAM) + (archiviazione, espandibile fino a 16 TB) Connettività: Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz) + Bluetooth Low Energy (BLE) Funge da bridge Matter (30 dispositivi) Supporta oltre 100 dispositivi SwitchBot Copertura Bluetooth fino a 200 metri

(2,4 GHz e 5 GHz) + (BLE) Porte: 1 x USB-C (USB 3.0), 1 x USB-C (USB 2.0), 1 x slot MicroSD (fino a 1 TB)

(USB 3.0), 1 x (USB 2.0), 1 x (fino a 1 TB) Funzionalità: Home Assistant pre-installato OpenClaw (disponibile da fine febbraio 2026) Gratuite: riconoscimento (volti, animali e veicoli, cibo) Premium: funzioni AI (eventi, notifiche, automazioni, ricerca video), smart report



Immagini di SwitchBot AI Hub

Disponibilità e prezzzo di SwitchBot AI Hub

Il nuovo SwitchBot AI Hub è già acquistabile sul sito ufficiale di SwitchBot, dove viene proposto al prezzo consigliato di 259,99 euro. Il dispositivo è acquistabile anche in tre bundle:

AI Hub + Pan/Tilt Cam Plus 3K al prezzo di 299,99 euro

al prezzo di AI Hub + 2x Pan/Tilt Cam Plus 3K al prezzo di 339,99 euro

al prezzo di AI Hub + Video Doorbell al prezzo di 419,98 euro