Il momento giusto per acquistare una console di nuova generazione è finalmente arrivato. Dopo anni di prezzi elevati e disponibilità limitata, PlayStation 5 Slim scende a un prezzo mai visto prima, raggiungendo il suo minimo storico assoluto. Grazie a una combinazione di sconti e coupon, la versione più recente e compatta della celebre console Sony, completa di lettore disco, è disponibile a soli 384€ su AliExpress, un’occasione imperdibile rispetto al prezzo di listino di 549€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per entrare nel mondo del gaming next-gen con un risparmio considerevole, assicurandosi una delle macchine da gioco più desiderate sul mercato a condizioni irripetibili. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questa console e i termini di questa incredibile promozione.

PlayStation 5 Slim: potenza next-gen in un design compatto

PlayStation 5 Slim non è un semplice restyling estetico, ma una reingegnerizzazione intelligente del modello originale. Il punto di forza principale è il suo design: la console presenta un volume ridotto di oltre il 30% e un peso inferiore che varia dal 18% al 24% a seconda della versione. Questo la rende molto più versatile e facile da integrare in qualsiasi setup domestico, risolvendo uno dei principali punti deboli del modello di lancio. Nonostante le dimensioni ridotte, le prestazioni rimangono invariate, garantendo la stessa potenza di calcolo e la stessa esperienza di gioco fluida e reattiva che ha reso celebre la PS5.

Sotto la scocca, il cuore pulsante è l’SSD ultra-veloce da 825GB, che garantisce tempi di caricamento quasi istantanei, rivoluzionando il modo in cui si interagisce con i mondi di gioco. La potenza grafica è gestita da una GPU custom in grado di supportare il Ray Tracing, una tecnologia che simula il comportamento della luce in modo realistico per creare ombre e riflessi incredibilmente veritieri. A completare l’esperienza immersiva contribuisce il controller DualSense, con il suo feedback aptico e i grilletti adattivi, che offrono una sensazione tattile senza precedenti, facendo percepire ogni azione, dallo scoccare di una freccia alla resistenza del pedale di un’auto da corsa.

Le specifiche tecniche di alto livello includono:

Memoria RAM: 16GB GDDR6 per un multitasking fluido e prestazioni elevate.

16GB GDDR6 per un multitasking fluido e prestazioni elevate. Archiviazione: SSD da 825GB per installare numerosi titoli di grandi dimensioni.

SSD da 825GB per installare numerosi titoli di grandi dimensioni. Design: Modulare e compatto, con un peso di circa 3.2 kg per la versione con disco.

Modulare e compatto, con un peso di circa 3.2 kg per la versione con disco. Compatibilità: Pieno supporto a quasi tutti i titoli per PS4 e compatibilità con PlayStation VR.

La versione in offerta è quella completa, dotata di lettore Blu-ray 4K, che permette non solo di giocare con i titoli su disco fisico ma anche di godere di film e serie TV in altissima definizione.

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa promozione su AliExpress rende l’acquisto di PlayStation 5 Slim straordinariamente conveniente. Il prezzo di listino ufficiale della console è di 549€, ma seguendo alcuni semplici passaggi è possibile ottenerla a una frazione del costo. La piattaforma offre già uno sconto iniziale che porta il prezzo a 445,19€. Il vero risparmio si ottiene applicando al checkout uno dei seguenti codici coupon: ITPP45, PPIT45 o TUTTOA45. Questi codici garantiscono un ulteriore sconto di 45€, abbattendo drasticamente il costo finale.

Per massimizzare il risparmio, è consigliabile effettuare il pagamento tramite PayPal, che spesso applica un piccolo sconto aggiuntivo in automatico. Combinando tutti questi elementi, il prezzo finale scende all’incredibile cifra di 384€. Si tratta di un risparmio totale di 165€ rispetto al prezzo di listino, pari a circa il 30% di sconto. L’offerta riguarda la versione EU con lettore disco incluso, garantendo piena compatibilità e funzionalità nel nostro mercato. Data l’eccezionalità del prezzo, è probabile che le scorte siano limitate e che i codici coupon possano esaurirsi rapidamente.

