Il momento giusto per entrare nella nuova generazione di console portatili è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa e speculazioni, Nintendo Switch 2 non solo è una realtà, ma si presenta al pubblico con un’offerta di lancio imperdibile. Trovare una console di questo calibro, appena immessa sul mercato, con uno sconto così importante è un’opportunità più unica che rara. Su AliExpress, il prezzo crolla da oltre 500€ a soli 384€, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati che desiderano la massima potenza in formato ibrido. Questa promozione rende l’aggiornamento dalla prima Switch non solo desiderabile, ma economicamente molto vantaggioso. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini di questa offerta a tempo.

Nintendo Switch 2: potenza next-gen nel palmo di una mano

Nintendo Switch 2 rappresenta un salto generazionale notevole rispetto al suo predecessore, migliorando ogni singolo aspetto dell’esperienza di gioco. Il cuore pulsante della console è il nuovo processore sviluppato in collaborazione con NVIDIA, che introduce per la prima volta su una console ibrida la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling). Questa innovazione permette di ottenere una grafica visibilmente superiore e un frame rate più stabile, anche nei titoli più esigenti, senza sacrificare l’autonomia.

Il display è stato potenziato, passando a un pannello LCD da 7.9 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). La vera novità è il supporto alla tecnologia HDR10 e, soprattutto, una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120Hz, garantendo una fluidità di gioco mai vista prima in modalità portatile. Quando collegata alla sua dock, Nintendo Switch 2 è in grado di raggiungere una risoluzione 4K, trasformando il salotto in una vera e propria arena di gioco ad altissima definizione.

Le specifiche tecniche principali includono:

Display: LCD touchscreen da 7.9″, 1920x1080p, 120Hz, HDR10

La versatilità rimane un punto di forza: la console può essere utilizzata in modalità TV, da tavolo o portatile, adattandosi a qualsiasi stile di gioco. L’inclusione di Mario Kart World nel bundle offerto rende il pacchetto ancora più completo e pronto all’uso fin dal primo momento.

L’offerta su AliExpress da non perdere

Questa eccezionale promozione permette di acquistare la Versione UE di Nintendo Switch 2 a un prezzo di lancio imbattibile. Il prezzo di listino, che si aggira intorno ai 529€, viene drasticamente ridotto, rendendo la console accessibile a un pubblico molto più vasto.

Ecco i dettagli dell’offerta su AliExpress:

Prezzo originale: 529€

529€ Prezzo scontato con coupon: 384€

Risparmio totale: 145€ (sconto del 27%)

Negozio: AliExpress

AliExpress Coupon da utilizzare: ITPP45 / PPIT45 / TUTTOA45 (inserire al checkout)

Per massimizzare il risparmio, è consigliabile effettuare il pagamento tramite PayPal, che spesso garantisce un ulteriore sconto automatico al momento della transazione. L’offerta è soggetta alla disponibilità dei coupon e delle scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa incredibile opportunità. La spedizione è rapida e sicura, trattandosi di un prodotto venduto direttamente sulla piattaforma.

