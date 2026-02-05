Bethesda porterà diversi dei suoi titoli più importanti su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante il più recente Nintendo Direct Partner Showcase, con un’apparizione di Todd Howard sul finale della presentazione per condividere le novità sui giochi in arrivo sulla nuova console Nintendo.

Buone notizie, dunque, per i possessori dell’ultima console Nintendo che presto potranno mettere le mani su alcuni tra i titoli più iconici della casa di produzione. Scopriamo quali sono e quando arriveranno.

I giochi Bethesda in arrivo su Switch 2

Il primo titolo a debuttare sarà Fallout 4: Anniversary Edition, che arriverà su Switch 2 il 24 febbraio. A seguire ci saranno Indiana Jones and the Great Circle a maggio e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nel corso dell’anno.

Fallout 4 Anniversary Edition il 24 febbraio

La Anniversary Edition di Fallout 4 ha debuttato su PC, Xbox e PlayStation lo scorso novembre. Questa versione include il gioco base, tutti i DLC e i mod del Creation Club. L’arrivo su Switch 2 era già stato annunciato in precedenza, ma mancava una data precisa.

Il tempismo è interessante e sicuramente non casuale in quanto Fallout 4 arriverà sulla console Nintendo poche settimane dopo la conclusione della seconda stagione della serie TV Fallout, che ha contribuito a riportare l’attenzione sulla saga e a far crescere la base di giocatori

Indiana Jones and the Great Circle il 12 maggio

Il 12 maggio sarà il turno di Indiana Jones and the Great Circle, l’apprezzato action-adventure che ha ricevuto ottime recensioni al lancio. Anche il port per Switch 2 era stato annunciato lo scorso anno, ma ora abbiamo finalmente una data di uscita confermata.

È un titolo che si presta bene alla natura ibrida di Switch 2, permettendo ai giocatori di vivere le avventure dell’archeologo più famoso del cinema sia sul televisore di casa che in mobilità.

Oblivion Remastered in arrivo entro fine anno

Infine, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà su Switch 2 nel corso del 2026, anche se Bethesda non ha ancora comunicato una data precisa. Considerando la portata del gioco e le risorse richieste dalla versione rimasterizzata, sarà interessante vedere quanto bene l’azienda sia riuscita a ottimizzare il titolo per l’hardware della console Nintendo.

I più attenti di voi sapranno che non è la prima volta che i giochi Bethesda approdano sulle console Nintendo. L’iconico The Elder Scrolls V: Skyrim è disponibile da tempo sulla Switch originale, e una versione per Switch 2 è arrivata già a dicembre però l’arrivo di questi nuovi titoli conferma l’impegno di Bethesda nel supportare la piattaforma Nintendo con alcuni dei suoi franchise più importanti e acclamati.