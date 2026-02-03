Fin dal suo lancio, Nintendo Switch si è dimostrata una console dall’enorme successo in termini di vendite in tutto il mondo, registrando numeri da capogiro che non fanno per niente invidia a nessuna console uscita in precedenza. Il segreto del suo successo è senz’ombra di dubbio riconducibile, in gran parte, alla sua natura ibrida, capace di coniugare sapientemente la fruizione portatile e casalinga, quando questa funzionalità era ancora inedita. In particolare, gli ultimi dati pubblicati suggerirebbero risultati decisamente ragguardevoli per la precedente console della compagnia di Kyoto: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch: la console di maggior successo della compagnia

Stando a quanto riportato dagli ultimi risultati finanziari pubblicati dalla compagnia, infatti, Nintendo Switch avrebbe totalizzato ben 155,37 milioni di unità vendute in tutto il mondo, diventando a conti fatti la sua console di maggior successo in termini assoluti, se pensiamo che Nintendo DS (uscito nell’ormai lontano 2004) ne totalizzò “solo” (si fa per dire) 154,02 milioni, seguita immediatamente dopo da Nintendo Wii, ferma ad “appena” 101 milioni.

In questa posizione, dunque, Nintendo Switch si presenta seconda solo a PlayStation 2, che nel corso del suo (lunghissimo) ciclo vitale totalizzò 160,63 milioni di unità vendute in tutti i mercati.

A stupire in questo caso, non è solo il numero di console vendute: a questi risultati si affiancherebbero infatti oltre 1 miliardo e mezzo di software venduti lungo tutto il suo arco di vita fino ad oggi, ripartiti tra copie retail e in digital delivery, frutto anche di una lineup (tra titoli first-party e di terze parti) decisamente corposa in grado di soddisfare ampiamente gran parte dei generi e delle preferenze dei videogiocatori attuali.

A contribuire nel suo successo di vendite, paradossalmente, è stata proprio Nintendo Switch 2 (complice anche la conseguente riduzione del prezzo di listino), che ha debuttato lo scorso giugno nei mercati di tutto il mondo, con circa 17 milioni di unità all’attivo.

Ad oggi non sappiamo ancora se Nintendo Switch 2 sarà in grado di raggiungere i risultati raggiunti dalla sua “sorella maggiore”: ad oggi sono infatti diverse le proposte portatili sul mercato, tra ROG Ally, Steam Deck, Lenovo Legion Go e via dicendo, che garantiscono un’esperienza simile. Non ci rimane dunque che attendere i futuri risultati finanziari da parte di Nintendo, che arriveranno nei prossimi anni.