Mancano poche settimane al debutto del Nintendo Virtual Boy, l’accessorio che permetterà di giocare i titoli della sfortunata console del 1995 su Nintendo Switch e Switch 2. Nintendo ha pubblicato un nuovo video promozionale che rivela i giochi disponibili dal primo giorno, insieme ad alcune funzionalità aggiuntive in arrivo nel corso dell’anno.

L’accessorio è disponibile in preordine a partire da dicembre, dopo l’annuncio iniziale di settembre 2025. Il cavillo è che per acquistarlo è necessario possedere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

Il ritorno del Virtual Boy tra nostalgia e novità

Quando il Virtual Boy arriverà sul mercato il 17 febbraio, saranno disponibili soltanto sette titoli. Nintendo ha però confermato che altri giochi verranno aggiunti nei mesi successivi. Ecco la lineup di lancio annunciata dal colosso nipponico:

Teleroboxer

Galactic Pinball

Red Alarm

Golf

Virtual Boy Wario Land

3-D Tetris

The Mansion of Innsmouth

Durante il gioco sarà possibile creare punti di salvataggio sospesi per riprendere la partita in qualsiasi momento, riavvolgere l’azione per correggere gli errori e rimappare i controlli anche a partita in corso. Sono funzionalità ormai standard per le raccolte retro di Nintendo, ma rendono molto più accessibili titoli originariamente piuttosto difficili.

Altri giochi in arrivo nel 2026

Peraltro, nel corso dell’anno Nintendo ha annunciato che aggiungerò altri titoli alla libreria del Virtual Boy. Tra questi ci sono Mario Clash, Mario Tennis, Jack Bros., Space Invaders Virtual Collection, Virtual Bowling, Vertical Force e V-Tetris.

La sorpresa più interessante riguarda però due giochi che non furono mai pubblicati quando il Virtual Boy debuttò nel 1995. Zero Racers e D-Hopper erano rimasti nei cassetti di Nintendo per tre decenni e vedranno finalmente la luce quest’anno.

Personalizzazione dei colori dello schermo

Il Virtual Boy originale era famoso per la sua palette cromatica limitata al rosso e nero, una scelta dettata dai vincoli tecnologici dell’epoca che contribuì al suo insuccesso commerciale. Nintendo ha deciso di affrontare questo limite storico introducendo la possibilità di cambiare il colore dello schermo durante il gioco.

Oltre al rosso predefinito, come potete notare, gli utenti potranno scegliere tra giallo, verde e bianco. Per accedere a questa funzione sarà però necessario rimuovere la copertura rossa delle lenti dell’accessorio. La feature verrà aggiunta con un aggiornamento nel corso dell’anno.

Prezzi e requisiti

Il Nintendo Virtual Boy è acquistabile direttamente da Nintendo al prezzo di 79,99 euro. Esiste anche una versione in cartone, il Virtual Boy Cardboard Model, disponibile a 24,99 euro. Sottolineiamo che entrambi richiedono un abbonamento Nintendo Switch Online attivo.

L’accessorio è compatibile sia con Nintendo Switch che con Nintendo Switch 2, quest’ultima disponibile a 469 euro.