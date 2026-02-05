Tramite un comunicato stampa diffuso in mattinata, Amazon ha annunciato una interessante campagna promozionale che coinvolge tutte le varianti dei tre modelli più recenti di smart TV della serie Amazon Fire TV.

Queste offerte, valide fino al 10 febbraio 2026, rendono molto più interessante il prezzo dei tre modelli, annunciati nell’ultimo trimestre dello scorso anno, e consentono di portarsi a casa una nuova TV che dispone di funzioni di ultima generazione risparmiando fino a 400 euro sul prezzo di listino.

Amazon taglia i prezzi delle più recenti smart TV

Come anticipato in apertura, Amazon ha messo a punto una promozione sulle proprie smart TV più recenti, presentate lo scorso 30 settembre e da allora disponibili sul portale del colosso dell’e-commerce, valida fino a martedì 10 febbraio 2026.

Oggetto di questa promozione sono le Fire TV Omni QLED (2nd Gen), Fire TV – Serie 4 (2nd Gen) e Fire TV – Serie 2 (2nd Gen) in tutte le dimensioni disponibili. Andiamo quindi a vedere quali sono i prezzi in offerta di tutti e tre i modelli (e delle loro varianti dimensionali):

Amazon Fire TV Omni QLED (2nd Gen) Versione da 50 pollici in offerta a 479,99 euro invece di 699,99 euro Versione da 55 pollici in offerta a 529,99 euro invece di 799,99 euro Versione da 65 pollici in offerta a 749,99 euro invece di 1.149,99 euro



Amazon Fire TV Omni QLED (2nd Gen)

Amazon Fire TV – Serie 4 (2nd Gen) Versione da 43 pollici in offerta a 299,99 euro invece di 499,99 euro Versione da 50 pollici in offerta a 349,99 euro invece di 599,99 euro Versione da 55 pollici in offerta a 399,99 euro invece di 699,99 euro



Amazon Fire TV – Serie 4 (2nd Gen)

Amazon Fire TV – Serie 2 (2nd Gen) Versione da 32 pollici in offerta a 169,99 euro invece di 279,99 euro Versione da 40 pollici in offerta a 239,99 euro invece di 349,99 euro.



Amazon Fire TV – Serie 2 (2nd Gen)

Amazon Fire TV Omni QLED (2nd Gen) in pillole

Amazon Fire TV Omni QLED (2nd Gen) è il modello di punta della gamma smart TV di Amazon, un modello che offre un pannello il 60% più luminoso rispetto al modello di precedente generazione grazie al doppio delle zone di local dimming (ciò si traduce anche in bianchi più brillanti e neri più profondi).

Questa smart TV con pannello QLED (risoluzione 4K e refresh rate a 60 Hz), disponibile nelle varianti da 50, 55 o 65 pollici, supporta Dolby Vision e HDR10+ Adaptive, integra un processore di ultima generazione, regola automaticamente i colori del display in base alla luce ambientale e gode della tecnologia OmniSense (abilita l’accensione automatica della TV quando qualcuno entra nella stanza).

Amazon Fire TV – Serie 4 (2nd Gen) in pillole

Un gradino più in basso si colloca la Amazon Fire TV- Serie 4 (2nd Gen), smart TV che dispone di un pannello LCD con retroilluminazione Direct LED (risoluzione 4K e refresh rate a 60 Hz) ed è disponbile nelle varianti da 43, 50 o 55 pollici.

Offre più o meno le stesse potenzialità, inclusa la tecnologia OmniSense, ma perde il supporto a Dolby Vision e HDR10+ Adaptive (si Ferma all’HDR10+ “base”) ed è spinta da un processore leggermente meno potente. È presente anche la funzione Intensificatore dei dialoghi (aumenta il volume della voce per farla risaltare rispetto al volume di sottofondo).

Amazon Fire TV – Serie 2 (2nd Gen) in pillole

Alla base della gamma troviamo la Amazon Fire TV – Serie 2 (2nd Gen), smart TV che dispone di un pannello LCD con retroilluminazione Direct e che è disponibile nelle varianti da 32 o 40 pollici.

Tra le due varianti dimensionali cambia la risoluzione del display: nella più piccola, la risoluzione è HD 720p; nella più grande, la risoluzione è Full HD 1080p; il refresh rate è a 60 Hz in entrambi i casi. Rispetto al modello “Serie 4”, qua perdiamo anche il supporto all’HDR10+, sostituito dal “semplice” HDR10.