Un TV OLED 4K con refresh rate a 144Hz a meno di 700€ sembra un’utopia, ma l’offerta di oggi su Amazon la rende realtà. Il televisore Samsung OLED S94F da 48 pollici (modello QE48S94FAEXZT) crolla al suo prezzo minimo storico, offrendo una tecnologia di altissimo livello a una cifra incredibilmente competitiva. Parliamo di un dispositivo che unisce la qualità visiva dei pannelli OLED con prestazioni da gaming di fascia alta, solitamente riservate a fasce di prezzo ben superiori. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chiunque desideri fare un salto di qualità nel proprio salotto senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo Smart TV un vero affare.

Samsung TV OLED da 48″: un concentrato di tecnologia e design

Il punto di forza del Samsung OLED S94F è senza dubbio il suo pannello. La tecnologia OLED da 48 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) garantisce neri assoluti, un contrasto infinito e colori straordinariamente vividi e realistici. Ogni scena prende vita con una profondità e un dettaglio che solo un pannello auto-illuminante può offrire. A gestire questa meraviglia visiva c’è il potente processore NQ4 AI Gen3, che non solo assicura una navigazione fluida e reattiva nell’interfaccia smart, ma si occupa anche del 4K AI Upscaling Pro. Questa tecnologia analizza e migliora in tempo reale i contenuti a risoluzione inferiore, portandoli a una qualità vicina al 4K nativo.

Per gli appassionati di gaming e di sport, la tecnologia Motion Xcelerator con un refresh rate che arriva fino a 144Hz è la vera svolta. Questa caratteristica assicura un’azione di gioco incredibilmente fluida, eliminando motion blur e scatti, un vantaggio competitivo non da poco nei titoli più frenetici. L’esperienza immersiva è completata dal comparto audio, che vanta il supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound Lite (OTS Lite). Il suono segue l’azione sullo schermo, creando un campo sonoro tridimensionale che avvolge lo spettatore. Il tutto è racchiuso in un design LaserSlim, elegante e minimalista, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente moderno.

Display: 48″ OLED 4K UHD (3840 x 2160)

48″ OLED 4K UHD (3840 x 2160) Processore: NQ4 AI Gen3 Processor con 4K AI Upscaling

NQ4 AI Gen3 Processor con 4K AI Upscaling Refresh Rate: Fino a 144Hz con Motion Xcelerator

Fino a 144Hz con Motion Xcelerator Audio: Dolby Atmos & OTS Lite

Dolby Atmos & OTS Lite Connettività: HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

L’offerta su Amazon: un prezzo da non credere

Questa eccezionale promozione rende il Samsung OLED S94F un best-buy assoluto nella sua categoria. Attualmente, lo Smart TV è disponibile su Amazon.it al prezzo incredibile di 649€. Il prezzo di listino ufficiale, fissato a 1499€, rende l’offerta ancora più impressionante, evidenziando il valore straordinario di questa promozione. 799€ era il prezzo precedente.

L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi tutti i vantaggi del servizio Prime, inclusa la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati. Per chi stava aspettando il momento giusto per un upgrade, questa è un’occasione da non perdere. Tuttavia, è importante sottolineare che offerte di questa portata, specialmente su prodotti così richiesti, tendono ad avere una durata limitata e sono soggette all’esaurimento delle scorte.

