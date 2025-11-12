Suunto amplia la propria gamma di dispositivi dedicati alle immersioni con la nuova serie Nautic, composta dai modelli Nautic e Nautic S, due prodotti che condividono lo stesso DNA tecnico ma si rivolgono a subacquei con esigenze molto diverse. Il primo è un computer subacqueo puro, con attacco elastico e autonomia da record, mentre il secondo è uno smartwatch GPS compatto capace di coniugare eleganza quotidiana e strumenti avanzati per le immersioni.

Due anime, un’unica piattaforma subacquea per i nuovi Suunto Nautic

Come spesso accade per i dispositivi Suunto, anche in questo caso l’approccio è stato quello di unire robustezza, precisione e versatilità. Entrambi i modelli sono costruiti in Finlandia e testati per resistere in condizioni estreme, acque fredde, scarsa visibilità e profondità elevate, e condividono la stessa piattaforma software per immersioni, dotata di supporto multi-gas, configurazioni sidemount e monitoraggio wireless della pressione della bombola, anche con doppio trasmettitore.

Il Suunto Nautic S, dal prezzo di 549 euro, è il più indossabile dei due: adotta un display AMOLED ad alta luminosità, un design compatto e una gestione intuitiva delle immersioni ricreative e tecniche; nonostante le dimensioni più contenute offre fino a 60 ore di autonomia subacquea, un valore che lo rende adatto a una settimana di immersioni complete senza necessità di ricarica.

Oltre alla componente subacquea, Nautic S si comporta come un vero smartwatch outdoor, integra un GPS completo per la navigazione in superficie, mappe offline, una bussola digitale, oltre a informazioni su alba, tramonto, meteo e maree, elementi che lo rendono utile anche per sport acquatici o attività all’aperto.

Il cinturino elastico, compatibile con mute sia umide che stagne, garantisce un’ottima vestibilità in ogni situazione. Tutte le immersioni vengono poi sincronizzate automaticamente con l’app Suunto, dove è possibile analizzare dati ambientali, percorsi e prestazioni, oppure condividere le proprie esplorazioni subacquee.

Il fratello maggiore, Suunto Nautic, sale a 699 euro e punta decisamente ai subacquei più esperti; in questo caso sparisce il cinturino in favore di un cordino elastico, ideale per chi indossa mute spesse o desidera fissare il dispositivo direttamente all’attrezzatura.

L’autonomia cresce fino a 120 ore di immersione, il doppio rispetto al Nautic S, e arriva anche una torcia LED integrata, particolarmente utile durante le immersioni notturne o in ambienti bui come grotte e relitti. Le restanti caratteristiche, display AMOLED, tracciamento multi-gas, GPS, mappe, dati meteo e maree, rimangono invariate, a conferma di un doppio approccio che privilegia la funzionalità tecnica senza compromessi.

Suunto prosegue così la sua espansione nel segmento dei dispositivi sportivi avanzati, l’azienda propone due soluzioni che condividono la stessa base software ma offrono esperienze radicalmente diverse:

Nautic S pere chi vuole uno smartwatch ibrido, elegante e completo, da indossare ogni giorno ma pronto all’immersione

Nautic per chi cerca un computer subacqueo puro, con massima autonomia, robustezza e flessibilità di montaggio

In entrambi i casi, l’azienda vuole offrire un’esperienza di immersione precisa, connessa e sicura, supportata da anni di esperienza Suunto nella progettazione di strumenti per sport estremi.

Gli utenti interessati possono già scoprire entrambi i modelli sul sito ufficiale di Suunto, dove la serie Nautic segna un passo avanti importante nel connubio tra tecnologia AMOLED e strumentazione subacquea professionale.

Acquista Suunto Nautic S sul sito ufficiale

