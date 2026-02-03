Samsung continua a spingere sull’innovazione nel campo del digital signage e lo fa con un prodotto decisamente particolare. L’azienda ha annunciato il lancio globale del Samsung Color E-Paper da 13 pollici (modello EM13DX), ampliando la propria gamma di display e-paper a colori con una soluzione che punta tutto su basso consumo energetico, design ultrasottile e materiali sostenibili.

Il nuovo modello introduce infatti una scocca realizzata in bio-resina derivata dal fitoplancton, un dettaglio che sottolinea l’attenzione di Samsung non solo alla tecnologia dei display, ma anche ai materiali impiegati nella loro realizzazione.

Il nuovo Samsung Color E-Paper da 13 pollici è un’alternativa concreta alla segnaletica cartacea

Secondo Samsung, il Color E-Paper da 13 pollici è pensato per tutti quei contesti, come scaffali, banconi, tavoli e porte, in cui la segnaletica stampata è ancora largamente utilizzata. Le dimensioni sono infatti paragonabili a un foglio A4, con una risoluzione di 1.600 x 1.200 pixel in formato 4:3, ideale per comunicazioni chiare e leggibili.

Il display sfrutta una tecnologia avanzata di inchiostro digitale, supportata da un algoritmo proprietario di elaborazione del colore che migliora precisione cromatica e leggibilità, restituendo un effetto visivo molto simile alla carta. Le immagini risultano fluide, con contorni ben definiti e sfumature naturali, rendendo più semplice la transizione dalla stampa tradizionale alla segnaletica digitale.

Dal punto di vista costruttivo, Samsung punta su un design estremamente compatto, il Color E-Papaer da 13 pollici ha uno spessore di 17,9 mm e un peso di appena 0,9 kg, batteria inclusa. Proprio la batteria ricaricabile integrata, insieme al supporto USB Type-C e alle opzioni di montaggio flessibili, consente l’installazione senza cavi di alimentazione permanenti.

Questo approccio rende il display particolarmente adatto a contesti dinamici, dove contenuti e posizionamento cambiano spesso in base alle campagne promozionali.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda i materiali, la scocca del Samsung Color E-Paper utilizza una bio-resina derivata dal fitoplancton, verificata in modo indipendente da UL (organizzazione globale di certificazione per la sicurezza e la tutela ambientale); nel dettaglio, il materiale è composto per il 45% da plastica riciclata e per il 10% da bio-resina a base di fitoplancton, come alternativa alle plastiche tradizionali di origine petrolchimica.

Secondo Samsung, questa scelta consente di ridurre le emissioni di carbonio nel processo produttivo di oltre il 40%. L’attenzione alla sostenibilità prosegue anche nel packaging, realizzato al 100% in carta, incluse scatola, protezioni e confezione degli accessori.

Anche l’uso quotidiano è pensato per essere efficiente, il display è in grado di mantenere immagini statiche con un consumo energetico estremamente ridotto, senza compromettere affidabilità e qualità visiva.

Sul fronte software, Samsung Color E-Paper da 13 pollici supporta una gestione dei contenuti sia locale che remota; l’utente può utilizzare la Samsung E-Paper App, disponibile per Android e iOS, per aggiornare i contenuti direttamente dai propri dispositivi personali, senza bisogno di telecomandi o hardware aggiuntivo.

Inoltre, il display è compatibile con Samsung VXT, la piattaforma cloud dell’azienda per la gestione remota di dispositivi e contenuti. VXT consente di controllare le impostazioni hardware, risolvere eventuali problemi e creare e distribuire contenuti in modo centralizzato. Per la linea Color E-Paper, la piattaforma include anche funzioni di ottimizzazione della visualizzazione e una preview dei colori, utile per verificare l’accuratezza cromatica prima della distribuzione.

In occasione di ISE 2026, in programma a Barcellona dal 3 al 6 febbraio 2026, Samsung presenterà per la prima volta anche una versione da 20 pollici del Color E-Paper. Con il nuovo modello da 13 pollici e l’estensione della gamma oltre l’attuale versione da 32 pollici, il portfolio diventa sempre più articolato e pensato per rispondere a esigenze aziendali differenti.

Del resto, Samsung continua a guidare il mercato globale del digital signage, con una quota del 36,2% a livello mondiale nel terzo trimestre del 2025 e una leadership nei display professionali che dura da 17 anni.

Una proposta che unisce tecnologia, sostenibilità e praticità, e che potrebbe rappresentare un passo concreto verso la sostituzione definitiva della carta in molti contesti professionali.