Samsung si dimostra sempre più attenta al mondo gaming e annuncia l’introduzione della tecnologia NVIDIA G-Sync sui suoi più recenti monitor da gaming e TV OLED della gamma 2026, puntando quindi non solo alla qualità / fedeltà dell’immagine, ma anche alle prestazioni velocistiche e più nel dettaglio a un’esperienza in gaming ancora più coinvolgente.

L’intento principale dell’azienda, oltre all’aspetto puramente tecnico, è quello di offrire prestazioni senza compromessi a prescindere dal dispositivo e quindi dal display utilizzato dai gamer. Un concetto che emerge chiaramente dalle parole di Kevin Lee, Executive Vice President Visual Display Business di Samsung Electronics:

Il nostro obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza di gioco eccellente, indipendentemente da cosa si giochi o dal device che si preferisce. Grazie alle innovazioni nei TV OLED e nei monitor gaming, ogni tipo di giocatore potrà vivere un’esperienza ricca di potenza, precisione e immersione.

Samsung: un gameplay ancora più fluido grazie al supporto NVIDIA G-Sync

Per chi non fosse molto pratico della materia, ricordiamo che la tecnologia NVIDIA G-SYNC consente di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display con il frame rate delle GPU NVIDIA GeForce, riducendo tearing e stuttering per un’immersione visiva superiore e un gameplay fluidissimo.

Stando a quanto dichiara il produttore, i modelli compatibili con NVIDIA G-Sync includono i TV OLED S95H, S90H ed S85H, oltre ai nuovi monitor da gaming Odyssey G6 G60H e Odyssey G61SH. Tra questi spicca sicuramente il monitor Odyssey G6 G60H, un 27 pollici con risoluzione Quad-HD che supporta la cosiddetta Dual-Mode, ovvero la possibilità di incrementare sensibilmente la frequenza di aggiornamento, a patto di calare con la risoluzione.

In questo caso, Odyssey G6 G60H supporta un refresh di 600 hertz a risoluzione nativa (QHD), mentre può spingersi fino a 1.040 hertz se scendiamo a risoluzione HD. Probabilmente il gaming a 720P non sarà accolto con entusiasmo dai gamer più esigenti, ma comunque 600 hertz a 1440P sono decisamente notevoli e richiedono senza dubbio un binomio CPU/GPU capace di gestire oltre 600 FPS in un determinato gioco.

Se vi state chiedendo la tipologia di pannello utilizzata, vi diciamo che Samsung opta per un IPS, mentre se mirate a qualcosa che offra anche una qualità superiore dell’immagine, la scelta potrebbe ricadere su Odyssey G6 G61SH, sempre con diagonale da 27 pollici e risoluzione QHD ma con un pannello QD-OLED capace di un refresh a 240 hertz e tempo di risposta pari a 0,03 ms.

Se sui monitor prettamente da gaming Samsung offre il supporto NVIDIA G-Sync, la nuova gamma di TV OLED 2026 aggiunge anche il FreeSync Premium Pro di AMD, con frequenze di aggiornamento variabili in base al modello.

I modelli in questione sono come detto i Samsung S95H, S90H e S85H, i primi due arrivano a 165 hertz, mentre il “piccolo” di casa si ferma a 120 hertz; ma non è tutto. I Samsung OLED 2026 supportano inoltre la tecnologia proprietaria Glare Free e introducono HDR10+ ADVANCED, il formato HDR di ultima generazione che permette di ottimizzare luminosità, contrasto e accuratezza cromatica in base al contenuto visualizzato.