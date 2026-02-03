Dopo il lancio ufficiale lo scorso gennaio, l’attesa per la disponibilità su larga scala è finalmente terminata. Apple AirTag (seconda generazione) debutta ufficialmente su Amazon, portando con sé tutte le migliorie che gli utenti Apple attendevano. Questo nuovo tracker non è un semplice aggiornamento, ma un’evoluzione che raddoppia il raggio d’azione e migliora l’esperienza di ritrovamento. Il prezzo di lancio, fissato a 35€, lo posiziona come un accessorio quasi indispensabile per chiunque viva nell’ecosistema di Cupertino e voglia tenere traccia dei propri oggetti di valore senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa nuova disponibilità.

Apple AirTag (seconda generazione): raggio raddoppiato e precisione millimetrica

Il nuovo Apple AirTag (seconda generazione) si basa sul successo del suo predecessore, elevando l’asticella in termini di prestazioni e usabilità. La filosofia di Apple rimane invariata: offrire un’integrazione perfetta e user-friendly all’interno del proprio ecosistema. La vera novità risiede nelle migliorie hardware e software che rendono il tracciamento degli oggetti ancora più affidabile e immediato. Il cuore del dispositivo è ancora il chip U1 con tecnologia Ultra Wideband, che abilita la funzione “Posizione precisa”, guidando l’utente verso l’oggetto smarrito con indicazioni visive, sonore e aptiche direttamente sull’iPhone.

Le principali innovazioni di questo modello sono tangibili e risolvono le poche criticità della prima generazione. Ecco un riepilogo delle caratteristiche chiave:

Raggio di Ricerca Ampliato : La capacità del segnale Bluetooth è stata raddoppiata, permettendo di localizzare l’AirTag da distanze maggiori prima di dover ricorrere alla rete Dov’è.

: La capacità del segnale Bluetooth è stata raddoppiata, permettendo di localizzare l’AirTag da distanze maggiori prima di dover ricorrere alla rete Dov’è. Avvisi Sonori Potenziati : L’altoparlante integrato è ora più potente e emette un suono a frequenza più alta, rendendolo più facile da udire anche in ambienti rumorosi o se l’oggetto è sepolto in una borsa.

: L’altoparlante integrato è ora più potente e emette un suono a frequenza più alta, rendendolo più facile da udire anche in ambienti rumorosi o se l’oggetto è sepolto in una borsa. Integrazione Perfetta : Il pairing con iPhone o iPad avviene con un singolo tap, integrandosi istantaneamente con l’ID Apple dell’utente.

: Il pairing con iPhone o iPad avviene con un singolo tap, integrandosi istantaneamente con l’ID Apple dell’utente. Rete Dov’è (Find My) : Sfrutta la vastissima rete anonima e crittografata composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple nel mondo per localizzare l’AirTag anche quando è fuori dal raggio Bluetooth.

: Sfrutta la vastissima rete anonima e crittografata composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple nel mondo per localizzare l’AirTag anche quando è fuori dal raggio Bluetooth. Privacy e Sicurezza : Progettato per prevenire il tracciamento indesiderato, invia notifiche se un AirTag sconosciuto si muove con voi e utilizza la crittografia end-to-end per proteggere la privacy.

: Progettato per prevenire il tracciamento indesiderato, invia notifiche se un AirTag sconosciuto si muove con voi e utilizza la crittografia end-to-end per proteggere la privacy. Batteria Sostituibile: Mantiene la praticità di una batteria standard a bottone (CR2032) che garantisce una lunga autonomia ed è facilmente sostituibile dall’utente.

Il dispositivo richiede un iPhone o iPad aggiornato almeno a iOS 26 o iPadOS 26 per funzionare correttamente, garantendo così l’accesso a tutte le funzionalità più recenti della rete Dov’è.

L’offerta di lancio su Amazon

Apple AirTag (seconda generazione) è ora disponibile per l’acquisto diretto su Amazon. Non si tratta di una promozione a tempo, ma del prezzo ufficiale di lancio sulla piattaforma, che rende l’accessorio immediatamente accessibile.

La disponibilità su Amazon semplifica notevolmente l’acquisto per milioni di utenti, che possono beneficiare della spedizione rapida (spesso gratuita per gli abbonati Prime) e delle politiche di reso facilitate del colosso dell’e-commerce. Al momento, il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, una garanzia di affidabilità e assistenza post-vendita. È disponibile nella configurazione singola, ideale per chi ha bisogno di tracciare un solo oggetto, come le chiavi dell’auto o un portafoglio, o per chi vuole provare il nuovo dispositivo prima di acquistarne altri.

