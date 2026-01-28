Offerta
1249€ invece di 1399€
-11%
MacBook Air 13'', M4 (2025), 512GB
Una Palette Cromatica per Tutti i Gusti
Che siate amanti dei toni sobri o cerchiate un tocco di vivacità, troverete sicuramente la tonalità adatta a voi tra le varianti in silicone e l’immancabile versione trasparente:
- Toni Classici: Per un look professionale, potete puntare sul Nero o sul profondo Mezzanotte.
- Colori Materici: Se cercate qualcosa di unico, il color Terracotta e il Viola nebbia offrono un’eleganza discreta.
- Energia Pura: Non passate inosservati con l’Arancione acceso o il vibrante Giallo neon.
- Minimalismo: La versione Trasparente è l’ideale se volete mostrare a tutti il colore originale del vostro Smartphone.
-
-24%
-
-29%
-
-29%
-
-24%
-
-29%
-
-27%
-
-20%
Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante:
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo