Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple iPhone 17 è arrivato. Grazie a una promozione speciale su eBay, il modello da 256GB scende a un prezzo davvero aggressivo, ben al di sotto del suo listino ufficiale. Si tratta di un’opportunità eccellente per chi attendeva un calo di prezzo significativo prima di fare il grande passo verso l’ultima generazione di smartphone Apple. Con un hardware di prim’ordine e un ecosistema ineguagliabile, a questa cifra diventa un vero e proprio best-buy. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

Le caratteristiche che rendono Apple iPhone 17 un top di gamma

Apple iPhone 17 si conferma come un dispositivo di punta, progettato per offrire un’esperienza d’uso fluida e reattiva in ogni contesto. Il cuore pulsante del sistema è il potentissimo chip Apple A19, affiancato da 8GB di RAM, una combinazione che garantisce prestazioni fulminee nel multitasking, nel gaming e nell’utilizzo di applicazioni professionali. La versione in offerta dispone di 256GB di memoria interna, uno spazio generoso per archiviare foto, video e applicazioni senza preoccupazioni.

Il display è uno dei fiori all’occhiello di questo modello: un pannello Super Retina XDR OLED da 6.3 pollici con tecnologia always-on, che offre neri assoluti, colori incredibilmente vividi e una luminosità di picco eccezionale. L’interazione è resa ancora più intuitiva e coinvolgente dalla Dynamic Island, che integra notifiche e attività in modo dinamico.

Il comparto fotografico è affidato a un sistema Dual Fusion da 48MP, capace di scattare foto ricche di dettagli e con una resa cromatica fedele. La modalità Notte è stata ulteriormente migliorata per garantire scatti brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sul fronte della connettività, Apple iPhone 17 non teme confronti, grazie al supporto per le reti 5G e al nuovo standard Wi-Fi 7, che assicurano velocità di download e navigazione ai vertici della categoria. La scocca, protetta dal resistente Ceramic Shield 2, e la batteria da 3692 mAh completano un pacchetto tecnico di altissimo livello.

Un prezzo che fa la differenza

L’offerta attualmente disponibile su eBay rende l’acquisto di Apple iPhone 17 estremamente conveniente. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 979€, ma sulla piattaforma è già proposto a un prezzo scontato di 859,99€. Il vero vantaggio, però, arriva utilizzando il coupon dedicato.

Applicando il codice sconto PSPRFEB26 al momento del checkout, il prezzo scende ulteriormente di 30€, raggiungendo la cifra finale di soli 829,99€. Si tratta di un risparmio complessivo di ben 149€ rispetto al prezzo di listino, un’occasione rara per un prodotto Apple di ultima generazione. L’offerta è valida su tutte le colorazioni disponibili, anche se si consiglia di verificare la disponibilità sulla pagina del prodotto. Il venditore offre inoltre una garanzia di 24 mesi, assicurando tranquillità e supporto post-vendita. La promozione è soggetta a esaurimento scorte, pertanto si consiglia di approfittarne quanto prima.

・APPLE IPHONE 17 5G BIANCO 256GB 24 MESI GARANZIA 💰 Offerta: 859,99€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/ayan ・APPLE IPHONE 17 5G SALVIA VERDE 256GB 24 MESI GARANZIA 💰 Offerta: 859,99€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/ayao ・APPLE IPHONE 17 5G LAVANDER VIOLA 256GB 24 MESI GARANZIA 💰 Offerta: 859,99€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/ayap ・APPLE IPHONE 17 5G NERO 256GB 24 MESI GARANZIA 💰 Offerta: 859,99€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/ayaq

