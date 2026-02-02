Xiaomi G Pro 27Qi rappresenta l’ultima novità in ambito monitor da gaming a marchio Xiaomi, un display che stando all’azienda punta a contrastare le proposte più performanti dei competitor, quantomeno se guardiamo a luminosità e qualità dell’immagine.

Anticipiamo subito che Xiaomi ha inserito a listino il G Pro 27Qi solo sul sito australiano, mentre non abbiamo ancora dettagli precisi su disponibilità e costi del prodotto nelle altre regioni. La scheda tecnica di questo monitor però è a dir poco interessante, soprattutto per via dell’impiego della tecnologia Mini LED, sempre più diffusa e con prezzi decisamente più accessibili rispetto a un paio d’anni fa.

Ma vediamolo insieme nei dettagli, segnalando che Xiaomi come da tradizione presenta il display con un importante taglio di prezzo su quello che dovrebbe essere il costo di listino ufficiale.

Xiaomi G Pro 27Qi: luminosità spinta al limite, ma anche buone doti velocistiche

Partiamo dalle basi. Xiaomi G Pro 27Qi è un monitor pensato per il gaming che sfrutta la tecnologia di retroilluminazione Mini LED su un pannello IPS Fast. Il formato scelto dal produttore è se vogliamo quello più battuto attualmente dai PC gamer, ovvero 27″ con risoluzione Quad-HD (1440P), la giusta via di mezzo per avere immagini definite e una densità adatta a chi gioca col monitor sulla scrivania.

Stando a quanto dichiara Xiaomi, il G Pro 27Qi è capace di una luminosità di picco HDR pari a 2.000 nit, un valore a dir poco notevole per un display che, come vedremo a breve, costa relativamente poco. Andando ulteriormente nel dettaglio, il monitor vanta 1.152 zone dimming, inoltre possiede la certificazione VESA DisplayHDR 1000 oltre a un contrasto di 1.000:1.

Parlando invece di doti velocistiche, il nuovo display Xiaomi garantisce una frequenza di aggiornamento di 180 hertz a risoluzione nativa, abbinando un tempo di risposta di 1 ms (tipico degli IPS). Insomma, un monitor per giocare anche ad alto refresh-rate (con una buona GPU), mentre le cose vanno ancora meglio se guardiamo ai dati dichiarati relativamente al gamut (magari da verificare personalmente).

Secondo la scheda tecnica ufficiale infatti, Xiaomi G Pro 27Qi copra il 100% dello spazio colore sRGB, arrivando al 99% se parliamo di Adobe RGB e gamut DCI-P3; il tutto con calibrazione di fabbrica e un ΔE inferiore a 1. Il design non si discosta da altre soluzioni proposte dall’azienda in passato, risultando curato e originale, ma senza particolari esagerazioni oltre che con un occhio di riguardo all’ergonomia (c’è lo stand regolabile).

A chiudere la dotazione troviamo poi due HDMI 2.0, due Display Port 1.4 e jack audio da 3,5 mm; segnaliamo inoltre in coda che Xiaomi cita il supporto AMD FreeSync, inoltre prevede tre modalità di retroilluminazione dinamica (High, Medium e Low) oltre a funzionalità ad hoc per i gamer come il mirino e l’ottimizzazione delle ombre e delle zone scure per facilitare l’utente durante il gameplay.

Quanto costa Xiaomi G Pro 27Qi

Come anticipato in apertura, Xiaomi G Pro 27Qi è disponibile sul sito australiano dell’azienda, ma al momento non abbiamo dettagli precisi sulla data di lancio in Italia (dovrebbe arrivare) o sul costo nel nostro Paese. Il prezzo di listino è fissato a 699 dollari, tuttavia per questo lancio Xiaomi “non bada a spese” e proprio sul sito dell’azienda è attualmente prezzato a 475 dollari in offerta.

L’ultima proposta dell’azienda cinese dovrebbe arrivare di conseguenza anche su Amazon Italia, piattaforma dove attualmente troviamo diversi modelli Xiaomi, compreso il già noto G27 Pro, display 4K 180 hertz da 1.000 nit. Considerato il cambio con calcolatrice alla mano, pensiamo che il nuovo arrivato non dovrebbe superare quota 500 euro.

Scheda tecnica Xiaomi G Pro 27Qi