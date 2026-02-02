Microsoft ha rotto gli indugi su un dramma che ha tormentato gennaio per Windows 11: i blocchi all’avvio che mandano in tilt interi sistemi. Il Patch Tuesday avrebbe dovuto essere routine, invece ha scompigliato le carte con bug imprevedibili, dai PC che ignorano l’ordine di spegnimento fino al temuto BSOD”UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME”. Sembrava colpa dell’ultima patch, ma la realtà è un domino di errori accumulati.

Le fondamenta marce: non solo gennaio, ma anche dicembre

Come un palazzo su basi instabili, Windows 11 crolla se gli update si sovrappongono male. Microsoft lo conferma: il vero colpevole è l’update di sicurezza di dicembre 2025, fallito su alcuni dispositivi e lasciato in uno stato “improprio” dopo il rollback. Installare poi quello di gennaio su questa confusione genera il caos al boot.

Lo spiegano le note ufficiali, riprese da Bleeping Computer e Susan Bradley su Askwoody: “Tentare aggiornamenti in questo stato porta a impossibilità di avvio”. La casa di Redmond sta preparando una toppa parziale per bloccare futuri disastri, ma non ripara i danni esistenti né previene i fallimenti iniziali.

Chi è colpito e perché (soprattutto i PC aziendali)

Il fenomeno miete più vittime tra flotte enterprise, con configurazioni complesse e policy automatiche che amplificano i guai. Immaginate un ufficio dove decine di macchine si bloccano all’alba: produttività azzerata. E se i problemi risalgono oltre dicembre? Potrebbe essere una pila di patch che si sabotano, un rischio per chiunque ignori la storia degli update.

Non solo big company: forum come Reddit e Microsoft Community riportano centinaia di casi su laptop consumer con Windows 11 Pro, specie quelli con BitLocker attivo o partizioni custom. Statistiche approssimative da Bleeping Computer indicano un picco del 20% in più di ticket support tra device aziendali rispetto ai home. Il motivo? Software di gestione remota (tipo SCCM) forza update senza test, mentre utenti privati spesso posticipano, sfuggendo al tranello.

Soluzioni immediate: come uscire dal BSOD

Se siete bloccati, non disperate. Provate la modalità provvisoria (F8 o Shift+F8 al boot) per rimuovere le patch da Impostazioni > Windows Update. O usate il Media Creation Tool per un reset pulito, salvando dati. Per aziendale, IT al lavoro con backup e script. Controllate sempre la cronologia: se dicembre è “fallito”, fermatevi e aspettate febbraio.

Per un approccio step-by-step: create una USB bootable con Rufus e l’ISO Windows 11 dal sito Microsoft, poi avviate dal prompt dei comandi (Shift+F10 nel setup) digitando “chkdsk C: /f /r” per riparare il disco. Se BitLocker blocca, usate la recovery key dal tuo account Microsoft. Evitate tool third-party non ufficiali per non peggiorare; prioritate sempre un backup esterno prima di tutto.

Non è la prima volta, pensate ai bug passati su printing o KB5003637, ma qui il mix è letale. Microsoft indaga sulle cause radice, mentre noi consigliamo pause strategiche, test su VM e backup regolari. Gli update proteggono, ma un effetto domino può fermare tutto.

Rispetto a macOS o Linux, dove gli update sono più granulari e reversibili, Windows paga la sua scala massiccia. Per aziende, adottate WSUS per staging; privati, usate l’app Update Assistant per verifiche manuali. Diteci nei commenti se avete patito il BSOD: condividete esperienze per aiutare la community. Monitoreremo fix ufficiali, stay tuned!