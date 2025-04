Tramite un comunicato stampa diffuso da poche ore, Strava ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Runna, azienda britannica che sviluppa programmi di allenamento e coaching personalizzati per la corsa. Prima di scavare più a fondo, riportiamo le parole di Michael Martin, AD di Strava, che ha così commentato l’acquisizione:

“Dopo l’innovazione accelerata e la crescita senza precedenti di Strava dello scorso anno, era il momento giusto per cercare aziende complementari che potessero creare un valore ancora maggiore per i nostri utenti. La corsa è in piena espansione in tutto il mondo: nel 2024 sono state registrate quasi 1 miliardo di corse su Strava. La missione di Runna, quella di offrire a ogni runner un piano personalizzato per raggiungere il proprio obiettivo, si sposa perfettamente con questa filosofia.”

Strava acquisisce Runna

Strava è una realtà statunitense che ha realizzato un’app per tracciare e condividere l’attività fisica, molto popolare tra ciclisti e corridori, pur supportando una vasta gamma di sport (che include anche camminata, escursionismo, nuovo e yoga), che può contare su oltre 150 milioni di atleti in giro per il mondo. Il tracciamento viene effettuato attraverso il GPS integrato negli smartphone (Android o iOS che siano) o tutta la sensoristica (incluso il GPS) presente in dispositivi indossabili compatibili (come smartwatch e sportwatch).

Runna è un’app mobile (anche in questo caso disponibile per Android e iOS), sviluppata nel Regno Unito, che fornisce agli utenti piani di allenamento personalizzati per la corsa e coaching su più livelli, sia che gli utenti siano principianti, sia che gli utenti siano professionisti.

Partendo dal fatto che la corsa rappresenti lo sport in più rapida crescita a livello globale, soprattutto parlando di Gen Z (stando ai dati Year In Sport di Strava), l’azienda con sede a San Francisco ha deciso di acquisire Runna per soddisfare la crescente domanda di piani di allenamento personalizzati per coloro che approcciano il mondo della corsa in ottica di gare e eventi.

Di seguito riportiamo le parole di Dom Maskell, co-fondatore e AD di Runna, che ha così commentato l’ingresso della realtà nel panorama Strava:

“Siamo lieti di entrare a far parte di Strava, mentre continuiamo a impegnarci per offrire al mondo i piani di allenamento più personalizzati e personalizzati disponibili. Abbiamo trascorso molte ore insieme al senior management di Strava e non potremmo essere più entusiasti di essere nella stessa squadra.”

A queste parole, fanno eco quelle di Ben Parker, altro co-fondatore di Runna:

“La nostra passione è offrire a ogni runner un piano di allenamento e l’accesso a un coaching straordinario e questo investimento ci consente di apportare ulteriori miglioramenti a tutto ciò che facciamo in Runna, a beneficio dei runner di tutto il mondo.”

I piani per il futuro

L’AD di Strava ha fatto sapere che, nel prossimo futuro, le due app rimarranno separate e che verranno profusi sforzi (e investimenti) per far crescere il team di Runna con l’obiettivo di accelerare ulteriormente lo sviluppo dell’app.

Questo accordo, si legge nel comunicato stampa, rientra nelle iniziative in corso della realtà statunitense per portare innovazioni agli oltre 150 milioni di utenti registrati, con un occhio alla community degli sviluppatori delle API di Strava (che, giornalmente, ricevono connessioni da oltre 100 app di allenamento diverse).

“Siamo entusiasti di avere questa opportunità di riconoscere e investire in uno sviluppatore API come Runna. Strava è la community per tutte le persone attive, indipendentemente dallo sport, dal livello di abilità, dalla posizione, dall’app o dal dispositivo.”

In conclusione, segnaliamo che mancano ancora gli ultimi dettagli per la chiusura effettiva dell’accordo e, in questa fase, non sono stati divulgati ulteriori termini dell’acquisizione.