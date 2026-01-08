Dopo mesi di attesa, Oura ha finalmente portato sul mercato uno degli accessori più richiesti dagli utenti dei suoi smart ring e annunciato già tempo addietro. Stiamo parlando della custodia di ricarica portatile, disponibile all’acquisto anche in Italia e che va a colmare una lacuna che nella gamma dell’azienda si faceva sentire da tempo.

Presentata ufficialmente lo scorso ottobre assieme alla versione Ceramic di Oura Ring 4, la custodia di ricarica portatile si pone come accessorio utile a rendere l’esperienza d’uso dell’anello intelligente più completa. L’idea non è rivoluzionaria in sé, visto che soluzioni simili esistono già nel mondo degli smart ring, ma ai possessori di un anello di Oura farà piacere sapere che ora potranno sfruttare al massimo il potenziale del proprio dispositivo.

La custodia di ricarica di Oura è bella ma non economica

La custodia di ricarica di Oura adotta un design compatto a conchiglia e integra una batteria capace di garantire fino a cinque ricariche complete dell’anello, così da poter fare il pieno di energia anche quando ci si trova lontani da una presa di corrente o, più semplicemente, durante i viaggi, evitando di portarsi dietro il caricabatterie in dotazione. Realizzata con alluminio riciclato e resistente agli schizzi d’acqua, la custodia ha un peso complessivo di appena 60 grammi.

Oltre alla classica funzione di ricarica, la custodia di Oura svolge anche il ruolo di protezione, mantenendo l’anello al sicuro sia nello zaino che sul comodino. Per ricaricarla, invece, bastano circa 90 minuti tramite USB-C per riportarla al 100%, mentre la ricarica dell’anello richiede dai 20 agli 80 minuti in base al livello residuo. Sulla scocca è presente infine un indicatore LED per controllare rapidamente lo stato della batteria, mentre dall’app di Oura è possibile ottenere informazioni più dettagliate.

Il mercato degli smart ring, nonostante sia ancora di nicchia, è in forte crescita e accessori come le custodie di ricarica diventano quasi un’estensione naturale del prodotto principale. Non è un caso infatti che anche un accessorio come questo arrivi sul mercato ad un prezzo non proprio accessibile, ossia 109 euro, ma per molti utenti potrebbe trattarsi di una spesa sensata in cambio di maggiore libertà e comodità.

La custodia di ricarica di Oura è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e alcuni rivenditori di terzi parti ed è compatibile con Oura Ring 4 e la versione Ceramic. Come per i caricatori standard dell’azienda, inoltre, la custodia è specifica per misura.