Sembra che iPhone Fold, il presunto (e inedito) modello di iPhone pieghevole previsto in uscita l’anno prossimo, possa fare faville e riscuotere un buon successo commerciale, facendo così crescere a dismisura il mercato degli smartphone pieghevoli, ad oggi ancora decisamente di nicchia rispetto ai modelli più tradizionali. Questo stando alle ultime previsioni di mercato, almeno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Fold: il “traghettatore” del mercato pieghevole

Secondo alcune recenti previsioni di IDC, il presunto iPhone Fold (il nome è ancora provvisorio) conquisterà circa il 22% del mercato foldable, arrivando così a totalizzare circa il 34% dei ricavi totali del 2026: si tratterebbe, a conti fatti, di una ragguardevole “fetta di torta”, in grado di trainare a gonfie vele un segmento (quello degli smartphone pieghevoli) che non ha ancora preso appieno il via, soprattutto se messo a confronto con i modelli standard.

Nello specifico, si stima che il mercato dei modelli pieghevoli subirà una netta crescita pari al 30% grazie all’entrata in scena di Apple. A questo contribuirà ovviamente anche il lancio di Samsung Galaxy Z Trifold, il primo modello a doppia piega della compagnia sudcoreana, il cui lancio è previsto per gennaio 2026, almeno per alcuni mercati selezionati.

Non conosciamo ancora le esatte specifiche tecniche di iPhone Fold, se non che presenterà un’apertura a libro (la stessa che abbiamo visto su Samsung Galaxy Z Fold7 e modelli precedenti) in grado di offrire un display del tutto simile ad iPad mini, quando completamente aperto. Entrando nel merito tecnico dei dettagli, il display presenterà una diagonale di 5,5 pollici circa quando ripiegato, che arriveranno a 7,8 pollici quando completamente aperto, con una cornice pressochè invisibile, a detta delle ultime voci di corridoio.

Al momento non sappiamo ancora quando iPhone Fold vedrà la luce, ma supponiamo un lancio verosimilmente entro la fine del 2026, probabilmente in concomitanza con la tradizionale serie iPhone 18 e relativi iPhone 18 Pro. Chiaramente è bene specificare che si tratta come sempre di pure e semplici speculazioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia di Cupertino: restiamo duque in attesa di aggiornamenti ufficiali e più precisi direttamente da Apple, che arriveranno con ogni probabilità nel corso dei prossimi mesi.