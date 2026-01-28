Stando alle ultime indiscrezioni di un insider, Nintendo potrebbe presentare un nuovo Direct durante i primi giorni di febbraio, per svelare le più importanti novità della future lineup di Nintendo Switch 2: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Direct: nuovi annunci i primi di febbraio?

Negli ultimi giorni abbiamo assistito al Direct esclusivamente incentrato su Super Mario Galaxy Il Film (lungometraggio atteso nei cinema di tutto il mondo per il prossimo 1 aprile), che il prossimo 29 gennaio “passerà il testimone” ad un nuovo Direct incentrato su Tomodachi Life: Una vita da sogno, il nuovo capitolo per Nintendo Switch 2 del celebre simulatore.

Secondo quanto riportato dall’informatore NateTheHate2 nel corso del suo ultimo podcast, però, un nuovo Nintendo Direct sarebbe previsto anche per la prima settimana di febbraio, dando così la possibilità di esplorare i futuri titoli che approderanno sulla console nei restanti mesi del 2026.

Il nuovo Nintendo Direct in questione dovrebbe dunque essere incentrato sui prossimi titoli in uscita per Nintendo Switch 2: tra i titoli first-party più rumoreggiati (nonchè attesi dal pubblico, ovviamente) figurano in prima battuta il nuovo capitolo 3D di Super Mario (che seguirebbe l’uscita del film dedicato), cui potrebbe aggiungersi un titolo a tema The Legend of Zelda (probabile l’ipotesi di un remake dei capitoli storici), per celebrare il 40° anniversario della fortunata serie. A questi si aggiungerebbe poi la possibile presenza di porting di titoli terze parti del calibro di Clair Obscur: Expedition 33 e Final Fantasy XVI, così come la dimostrazione di sequenze di gameplay di Resident Evil: Requiem, il prossimo capitolo della serie survival-horror di Capcom in uscita a fine febbraio.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere tali informazioni con la dovuta cautela, trattandosi di indiscrezioni e voci di corridoio che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice stessa. Rimaniamo quindi in attesa di aggiornamenti ufficiali direttamente da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.

Le novità non finiscono qui, però: nel corso delle ultime ore, la stessa Nintendo ha presentato ufficialmente la collezione di prodotti My Mario, che comprende al suo interno giocattoli, blocchi di legno, peluche e capi d’abbigliamento a tema, con l’obiettivo di avvicinare anche i più piccoli al Regno dei Funghi e ai personaggi che lo popolano.

A questi si aggiunge infine Hello Mario!, un’app scaricabile gratuitamente (dai rispettivi store mobile di iOS e Android), che permette ai bambini di interagire con l’idraulico italiano, “distorcendogli” il viso alla stregua del menu iniziale di Super Mario 64. L’app in questione sarà disponibile per entrambi i sistemi operativi a partire dal prossimo 19 febbraio, assieme a tutti gli altri prodotti della collezione My Mario.