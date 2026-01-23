Due anni fa abbiamo assistito al lancio di Super Mario Wonder, l’ultimo capitolo della serie principale dell’omonimo idraulico italo-americano ambientato all’interno del Regno dei Fiori, che presto approderà anche su Nintendo Switch 2 con una riedizione aggiornata.

Tra le caratteristiche inedite dell’ultimo capitolo ha spiccato senz’altro il Fiore Parlante, personaggio che si incontra spesso all’interno dei livelli di gioco e fornisce preziosi suggerimenti per proseguire, con tanto di doppiaggio in italiano. Nel corso delle ultime ore in particolare, Nintendo ha comunicato ufficialmente la data d’uscita del suo nuovo gadget da scrivania che vede come protagonista il Fiore Parlante: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Fiore Parlante: la data d’uscita del gadget di Super Mario Wonder

Nintendo ha ufficialmente annunciato che l’action figure con protagonista il Fiore Parlante di Super Mario Wonder sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 12 marzo, con i preordini già aperti da ora, ad un costo suggerito per il pubblico di 29,99 euro.

Nello specifico, è possibile far parlare liberamente il Fiore, o in alternativa è sufficiente premere il pulsante per fargli dire qualcosa: nel caso in cui il pulsante in questione venga premuto ripetutamente, lo stesso Fiore Parlante potrebbe dire qualcosa di speciale e inedito.

Grazie ad un sensore presente sulla sua superficie, il Fiore Parlante è in grado di avvertire il calore o il freddo presente all’interno della stanza in cui è stato posizionato, oltre ad annunciare l’ora e avvertire nel momento in cui le batterie di alimentazione risultino scariche. Infine, tenendo premuto per alcuni secondi il pulsante di cui sopra, il Fiore Parlante esclamerà “Meravigliaaaa!” con la musica in sottofondo.

Il Fiore Parlante supporterà ben 11 lingue, che comprendono rispettivamente l’ inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo (anche nella sua “variante locale” per l’America Latina), l’italiano, l’olandese, il portoghese, il giapponese, il cinese e infine il coreano.