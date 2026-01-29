Si chiama GREJSIMOJS ed è una nuova lampada LED da tavolo lanciata da IKEA e che si appresta a sbarcare anche in Italia, pronta a trovare spazio nelle stanzette di tanti bimbi.

Ebbene sì, la nuova lampada del popolare brand dell’arredamento può contare su un look pensato proprio per i più piccoli: basta un rapido sguardo, infatti, per notare che ha il simpatico aspetto di un cagnolino di colore azzurro.

Le principali caratteristiche della lampada IKEA GREJSIMOJS

IKEA ci tiene a mettere in evidenza i potenziali destinatari della sua nuova lampada già dalla descrizione pubblicata sul suo sito, ove viene definita “…un oggetto di design divertente e un amico sicuro per il tuo bambino, sempre al suo fianco di notte e di giorno”.

A dire del colosso dell’arredamento, la lampada GREJSIMOJS fornisce una luce piacevole e non abbagliante, l’ideale per soddisfare molte esigenze e attività, con la particolarità della sua forma, che la rende un oggetto accattivante anche quando è spenta.

La lampada è in grado di offrire un’intensità luminosa regolabile, ciò attravero il pulsante sulla testa del cane (basta tenerlo premuto per ridurre progressivamente l’intensità della luce) e, grazie a una funzione smart, si riaccende sempre con lo stesso livello di luminosità dell’ultimo utilizzo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la lampada GREJSIMOJS può contare su una sorgente luminosa sostituibile che dovrebbe garantire una durata di 25.000 ore (circa 20 anni con un utilizzo di tre ore al giorno), con una luminosità fino a 100 lumen e una temperatura di colore di 2.700K.

Le sue dimensioni, infine, sono pari a 27 x 30 x 18 cm mentre il cavo elettrico ha una lunghezza di 2 metri.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale, ove sarà in vendita al prezzo di 29,95 euro.