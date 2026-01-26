BYD ha iniziato il 2026 con l’obiettivo di conquistare una fetta sempre più grande del mercato europeo delle auto elettriche e nei giorni scorsi ha annunciato un’importante novità che riguarda in particolare le batterie dei suoi veicoli.

Il colosso cinese, infatti, ha deciso di estendere anche in Italia la garanzia della Blade Battery da 6 a 8 anni oppure 250.000 Km (a seconda di quale evento si verifichi per primo), mantenendo comunque almeno il 70% della capacità nominale o State of Health (SOH).

BYD amplia la garanzia delle sue batterie

La buona notizia riguarda non solo i futuri acquirenti di auto elettriche di questo brand, in quanto BYD ha precisato che “questa estensione si applica retroattivamente a tutti i veicoli venduti dal 1° gennaio 2025 in tutta Europa“, aggiungendo che rappresenta una delle garanzie più complete del settore automobilistico.

In sostanza, gli attuali proprietari di un veicolo BYD elettrico o con tecnologia ibrida DM-i beneficeranno automaticamente dell’estensione della copertura e ciò mette in evidenza la fiducia dell’azienda per quanto riguarda la qualità, l’affidabilità e la longevità della sua tecnologia.

BYD ci tiene a ricordare che la Blade Battery combina un design innovativo, materiali ad alta resistenza e sistemi avanzati di gestione energetica, utilizzando chimica litio ferro-fosfato (LFP), ossia una tecnologia che offre maggiore sicurezza, durata e sostenibilità, eliminando la dipendenza da materiali preziosi come nichel e cobalto (con una conseguente riduzione dell’impatto ambientale).

Il produttore evidenzia anche che la Blade Battery ha dimostrato di superare i 3.000 cicli di carica e scarica, con una vita utile equivalente a 1,2 milioni di Km.

E così BYD finisce per alzare l’asticella per tutto il settore e ci sono buone possibilità che la garanzia estesa a 250.000 km divenga in tempi rapidi un vero e proprio standard di riferimento.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia di questa batteria vi rimandiamo al sito del produttore cinese.