Il 2025 ha segnato un passaggio storico per il settore delle auto elettriche. Dopo anni di concorrenza e risultati trimestrali pochi chiari, la cinese BYD ha superato Tesla nelle vendite globali di veicoli completamente elettrici, togliendo per la prima volta il trono all’azienda di Elon Musk.

Nel corso del 2025, BYD ha consegnato ben 2.254.714 auto elettriche pure, facendo registrare una crescita del 27,9% rispetto all’anno precedente. Tesla, dall’altro lato, si è fermata a soli 1.636.129 veicoli, registrando un calo di circa il 19% su base annua. Si tratta di una differenza di più di mezzo milione di automobili e che dimostra chiaramente quale strada intraprenderà il settore nel corso dei prossimi anni.

Le auto ibride sono transitorie, il full electric è il futuro

Se andiamo a guardare al dato complessivo di vendite, il sorpasso su Tesla diventa ancora più significativo. Nel 2025 BYD ha venduto circa 4,5 milioni di veicoli, includendo sia i modelli elettrici puri sia i modelli ibridi plug-in, con un equilibrio quasi perfetto tra le due tipologie di automobili. Da un lato, infatti, le auto full electric rappresentano il 49,6% delle vendite, mentre i PHEV (ibride) il restante 50,4%.

Il gruppo cinese continua a vendere moltissimo anche grazie agli ibridi plug-in, ma l’attenzione dell’azienda e dei consumatori si sta spostando sempre più verso il full electric. Queste ultime rappresentano ormai circa metà delle vendite totali, con un andamento in forte crescita, mentre i PHEV iniziano a mostrare i primi segnali di flessione.

Gli ibridi plug-in sembrano dunque confermarsi come una tecnologia di passaggio, utile in una fase di transizione ma sempre meno centrale man mano che infrastrutture, autonomie e costi delle elettriche migliorano. BYD, che ha investito in modo massiccio su piattaforme, batterie e una gamma estremamente diversificata, non si trova impreparata di fronte a questo passaggio.

Tesla, dall’altro lato, sembra invece trovarsi in una soluzione di stallo che mostra poche vie d’uscita. Le nuove versioni di Model 3 e Model Y hanno sicuramente aiutato a contenere il calo, ma non sono bastate a vincere la partita. Il 95% delle vendite del produttore si concentra prevalentemente su questi due modelli, mentre BYD è presente in ogni segmento, dalle city car elettriche fino alle auto di fascia alta. L’azienda di Musk, insomma, sembra soffrire prevalentemente per l’assenza di una piattaforma di nuova generazione più accessibile.

Dopo dieci anni di crescita inarrestabile, il rallentamento di Tesla segna una svolta importante nel settore. Il mercato delle auto elettriche non è più un terreno in cui Musk può giocare da protagonista, ma un settore maturo pieno di concorrenza. BYD sembra aver capito prima di altri dove sta andando la domanda dei consumatori, e i dati di vendita confermano quanto l’azienda cinese ci abbia visto giusto.