Tesla è un brand che non ha bisogno di presentazioni, leader del settore delle auto elettriche da anni e sempre pronta a lanciarsi in nuovi progetti.

In questi giorni stanno girando in Rete le immagini, pubblicate da un creator su X, che ci mostrano come potrebbe essere un camper elettrico realizzato dal colosso automobilistico statunitense.

Ecco come potrebbe essere il camper elettrico di Tesla

C’è da precisare che le immagini condivise da Nic Cruz Patane, questo il nome del creator, sono frutto della sua immaginazione e si limitano a fornire un esempio di come potrebbe essere questo veicolo nel caso in cui Elon Musk dovesse effettivamente decidere di lanciarsi anche nel settore dei camper.

Tesla Semi RV, così potrebbe essere chiamato il camper elettrico secondo Patane, avrebbe diverse chicche con cui conquistare i potenziali acquirenti, come la tecnologia Full Self-Driving (il sistema di guida autonoma del produttore statunitense), il supporto alla connettività satellitare Starlink e i pannelli solari (non viene specificato il brand ma è logico pensare che dovrebbero essere quelli di Tesla).

Patane non si è limitato ad elencare quelle che potrebbero essere le più interessanti caratteristiche di questo ipotetico camper, spingendosi anche a immaginare il suo design.

Ebbene, ecco come potrebbero apparire gli interni di Tesla Semi RV secondo Patane e il supporto di Grok Imagine:

Al momento Elon Musk non ha dichiarato di voler realizzare un camper e, pertanto, quello immaginato da Patane rimane solo il sogno di un fan di questo popolare brand ma in futuro le cose potrebbero anche cambiare.

Resta da capire se un camper elettrico di questo tipo potrebbe avere successo o se il suo prezzo sarebbe troppo elevato per riuscire ad affermarsi nel mercato consumer.