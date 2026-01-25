Apple ha scosso il mercato con iPhone Air, un dispositivo che punta tutto su design e leggerezza, ridefinendo il concetto di smartphone premium. Molti appassionati, però, sono stati frenati dal prezzo di listino, posizionato a 1239€ per la versione da 256 GB. Oggi, la situazione cambia radicalmente grazie a un’offerta lampo su eBay che, tramite un coupon dedicato, porta questo gioiello di design a un prezzo decisamente più accessibile. È un’opportunità da non sottovalutare per chi desiderava mettere le mani sul melafonino più sottile di sempre senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i termini di questa promozione imperdibile.

iPhone Air: la potenza del chip A19 Pro in un guscio di titanio

iPhone Air si distingue immediatamente per il suo design. Con uno spessore record di soli 5,64 mm e un peso piuma di 165 grammi, è l’iPhone più sottile e leggero mai creato. Tenerlo in mano è un’esperienza quasi surreale. La scocca è realizzata interamente in titanio di grado 5, un materiale di derivazione aeronautica che garantisce rigidità e resistenza, scongiurando i timori di fragilità legati a dimensioni così ridotte. Il display è un altro punto di forza: un pannello Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici con refresh rate variabile fino a 120Hz, luminosità di picco di 3000 nits e, per la prima volta, un efficace rivestimento antiriflesso che migliora notevolmente la leggibilità sotto la luce diretta del sole.

Sotto il cofano batte il cuore del nuovo chip Apple A19 Pro a 3 nanometri, un processore con prestazioni di livello desktop, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X. La connettività è al top grazie al modem proprietario C1X di seconda generazione e al chip N1, che integra Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Tuttavia, iPhone Air è anche un dispositivo di compromessi, necessari per raggiungere un simile fattore di forma. La fotocamera posteriore è singola, un sensore da 48MP di alta qualità che offre crop nativi a 24mm e 52mm, ma rinuncia alla versatilità di un ultra-grandangolo o di un teleobiettivo. Anche il comparto audio è stato sacrificato, con un unico speaker frontale al posto del classico sistema stereo. Infine, la batteria da 3149 mAh, seppur ottimizzata, garantisce di arrivare a sera con un uso medio, ma non è pensata per un utilizzo intensivo.

Per ulteriori dettagli: Recensione iPhone Air: il sottile confine tra innovazione e compromesso

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta che rende iPhone Air un vero affare

L’occasione per acquistare Apple iPhone Air a un prezzo eccezionale arriva da eBay, dove il modello da 256 GB nella colorazione Nero Siderale è attualmente in promozione. Il prezzo di partenza è già interessante, fissato a 1.289€, ben al di sotto del listino ufficiale. Il vero vantaggio, però, si ottiene applicando il coupon JAN26 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento.

Questo codice sconto permette di ottenere un taglio netto di 45€, portando il prezzo finale a soli 909,99€. Rispetto al listino ufficiale di 1.289€, il risparmio complessivo sfiora i 380€: un’opportunità più unica che rara per un prodotto Apple così recente e innovativo. L’offerta è soggetta alla disponibilità dei pezzi e alla validità del coupon, quindi è consigliabile agire rapidamente. La spedizione è gestita da venditori affidabili su eBay, garantendo sicurezza e rapidità nella consegna.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.