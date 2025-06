HUAWEI WiFi BE3 è un router con supporto al Wi-Fi 7 targato HUAWEI, una delle realtà che propone, anche in quest’ambito, dispositivi dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Abbiamo avuto modo di provare questo router per una decina di giorni, cercando di capire per quale tipologia di utenti potesse essere adatto e se, effettivamente, risulta una buona soluzione per approcciare il mondo del Wi-Fi 7. Con questa recensione, proviamo a raccontarvi la nostra esperienza, a darvi le nostre sensazioni e i nostri pareri su questo HUAWEI WiFi BE3.

Modello in prova - HUAWEI WiFi BE3: Dimensioni: 215 x 280 x 61,5 mm (con antenne estese)

x x (con antenne estese) Peso: 436 grammi

Colore: bianco

Supporto: Wi-Fi 7

Porte Ethernet: fino a 2,5 Gbps Acquista HUAWEI WiFi BE3 sul sito ufficiale di HUAWEI

HUAWEI WiFi BE3: cosa offre

Nonostante la fascia di prezzo, di cui discuteremo più avanti, HUAWEI WiFi BE3 si configura come un vero e proprio router all’avanguardia con l’obiettivo di portare “nel futuro” la connettività domestica.

Ciò è reso possibile dal supporto al Wi-Fi 7 che è in grado di spingersi fino a 3,6 Gbps (sui dispositivi supportati), combinando le bande a 2,4 e a 5 GHz grazie alla tecnologia Multi-Link Operation (MLO) con switching dinamico e senza interruzioni; è presente la retro-compatibilità con Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6.

Velocità del genere fanno sì che questo router permetta di sfruttare al massimo le più recenti connessioni in fibra ottica fino a 2,5 Gbps: infatti, tra le porte, questo router dispone proprio di una porta Ethernet LAN a 2,5 Gbps che può essere sfruttata come porta di ingresso della connessione (quella tramite cui connetterlo al modem in fibra di cui disponiamo in casa, fornito o meno dall’operatore).

Nella parte posteriore, oltre alla porta Ethernet LAN a 2,5 Gbps, troviamo altre tre porte Ethernet LAN a 1 Gbps, ottima notizia per connettere altri dispositivi via cavo e non avere rinunce in termini di performance sulla rete, la porta di alimentazione, un pulsante WPS per velocizzare l’accesso alla rete Wi-Fi per gli altri dispositivi e un pulsante di reset (foro a spillo).

HUAWEI WiFi BE3: il router si gestisce da un’app

Configurazione e gestione del HUAWEI WiFi BE3 passano dall’app dedicata HUAWEI AI Life, pensata dal produttore cinese per la gestione di tutti i dispositivi per la smart home del suo ecosistema.

L’applicazione è disponibile su AppGallery di HUAWEI e su App Store di Apple ma non è invece disponibile su Google Play Store e, di conseguenza, richiede alcuni passaggi aggiuntivi per gli utenti Android che dovranno scaricare il pacchetto apk dedicato (a cui si accede scansionando un codice QR) e installare manualmente l’app: questo aspetto rende la configurazione tramite smartphone Android più “macchinosa” e, specie nel caso in cui abbiate un dispositivo che vi avverte della potenziale pericolosità dell’app (in realtà del tutto innocua), si trasforma in qualcosa di adatto per gli utenti consapevoli.

Superato lo scoglio dell’installazione dell’app, sarà necessario effettuare il login con un account HUAWEI. Soddisfatto anche questo pre-requisito, la configurazione del HUAWEI WiFi BE3 è progettata per risultare facile e immediata, richiedendo solo tre passaggi: scansione dei dispositivi vicini e selezione del router, creazione di una password amministratore per il router, creazione della rete Wi-Fi (vengono richiesti il nome della rete e la password con cui proteggerla).

Andando oltre, l’app offre una marea di funzionalità utili: si passa dalla possibilità di personalizzare la mappa di casa, in modo che il router stesso possa capire in che direzione “spingere” più forte il segnale, ai controlli parentali, che consentono di impostare limiti di tempo per l’utilizzo dei dispositivi e altre funzioni per tenere sott’occhio l’esperienza in navigazione dei più piccoli. Troviamo poi la diagnosi della rete Wi-Fi con tanto di “heatmap” (termine caro agli appassionati di calcio) che mostra la copertura in tempo reale nella casa.

HUAWEI WiFi BE3: esperienza d’uso

Tutto molto bello finora ma come si comporta “sul campo” questo HUAWEI WiFi BE3? Abbiamo avuto modo di testare il router per una decina di giorni, sfruttando una connessione in fibra ottica (FTTH) con Iliad e attaccando il router HUAWEI alla porta 2,5 Gbps del modem/router offerto dall’operatore francese.

Sfruttando la rete Wi-Fi con un dispositivo che supporta il Wi-Fi 7, come il tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) PaperMatte Edition di cui trovate la nostra recensione sul portale TuttoAndroid, i risultati ottenuti in termini di velocità (sia in download che in upload) sono notevoli.

Con l’intensità del segnale Wi-Fi impostata al massimo, abbiamo effettuato alcuni test di resa della connessione (dei banali speedtest): il primo, effettuato a circa un metro dal router, ci ha permesso di raggiungere 980 Mbps in download e 580 Mbps in upload; il secondo, effettuato a circa 10 metri dal router e con una parete di mezzo, ci ha permesso di raggiungere 700 Mbps in download e 360 Mbps in upload; il terzo, effettuato a circa 20 metri dal router e con due pareti di mezzo, ci ha permesso di raggiungere 290 Mbps in download e 280 Mbps in upload.

In generale, quindi, le performance in ambito connettività sono ottime e la rete Wi-Fi copre senza problemi un appartamento di 130 metri quadri. Non tutto è rosa e fiori, tuttavia. Quando l’intensità del segnale Wi-Fi è impostata al massimo, abbiamo riscontrato alcune interferenze con il segnale TV digitale terrestre: il consiglio per ovviare, una sorta di compromesso, è quello di abbassare la potenza del segnale Wi-Fi al livello intermedio tramite le impostazioni del router nell’app AI Life (si perde un po’ in performance, circa il 20-25%, ma spariscono le interferenze).

Andando oltre, grazie al suo design abbastanza sobrio (in colorazione bianca) e abbastanza gradevole, HUAWEI WiFi BE3 è facilmente collocabile in qualunque sezione dell’ambiente domestico, senza che il router finisca per risultare troppo ingombrante o fuori luogo.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, invece, HUAWEI risulta sempre affidabile e questo router non fa eccezione: niente scricchiolii e nessun aspetto che denota fragilità. Al centro, nella parte frontale, è integrato un LED di stato (è verde quando il router è connesso, è rosso quando il router si accende o non è connesso).

HUAWEI WiFi BE3: promosso o bocciato?

HUAWEI WiFi BE3 è acquistabile sul sito ufficiale di HUAWEI, dove viene proposto al prezzo consigliato di 99 euro, già molto interessante considerando ciò che offre sulla carta. Nel momento in cui scriviamo questa recensione, il router è proposto in offerta a 69 euro invece dei 99 euro richiesti dal listino ufficiale, aspetto che rende ancor più appetibile l’acquisto del dispositivo.

HUAWEI WiFi BE3 è quindi uno dei router Wi-Fi 7 più economici su piazza, un dispositivo che punta forte sul rapporto qualità-prezzo, offrendo performance elevate e ponendosi come porta d’ingresso verso lo standard Wi-Fi 7, aspetto che lo rende pronto al futuro (anche della smart home).

Come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, in fin dei conti questo router si presenta con un design abbastanza sobrio, semplice e gradevole, ed è in grado di dare il meglio di sé nel caso in cui lo usiate in accoppiata con altri dispositivi del panorama HUAWEI (specie quelli di ultima generazione che supportano il Wi-Fi 7) ma non solo, dato che supporta senza problemi e fornisce una connessione veloce e affidabile anche su qualsiasi altro dispositivo dotato di Wi-Fi.

Le uniche criticità riguardano l’app, assente dal Google Play Store (e questo rende la configurazione del router da dispositivi Android per “utenti consapevoli”), e alcune interferenze che abbiamo riscontrato sfruttando il dispositivo con il Wi-Fi impostato alla massima potenza.

Pro: Rapporto qualità/prezzo



Performance elevate, grazie anche al Wi-Fi 7



Design semplice e gradevole



Ottimo se in casa abbiamo dispositivi HUAWEI Contro: L'app non è presente sul Google Play Store



Potenziali interferenze se sfruttato alla massima potenza