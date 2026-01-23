Il NO IVA MediaWorld è tornato: l’apprezzatissima promozione è disponibile anche questa volta solo per poche ore, fino al 25 gennaio 2026, e coinvolge tantissimi prodotti tech. Come già capitato, gli sconti sono accessibili solo dagli iscritti al programma MediaWorld Club: vediamo come funzionano le offerte e scopriamo insieme una selezione dei migliori sconti da sfruttare.
MacBook Air 13'', M4 (2025), 512GB
Il NO IVA MediaWorld è tornato: ecco le offerte tech da sfruttare
La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è valida fino alle 23:59 di domenica 25 gennaio su una “selezione di prodotti della migliore tecnologia”. Al solito, permette di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo: come ormai saprete, questo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito (o in negozio), rendendo particolarmente appetibili soprattutto i prodotti normalmente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.
Come accennato, l’offerta MediaWorld è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi click passando direttamente dal sito, senza pagare nulla. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.
I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda PC, notebook, smart TV, smartwatch e cuffie wireless. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.
Offerte PC NO IVA MediaWorld
HP OMNIBOOK X360 14-FH0010NL convertibile 2 in 1, 14 '', processore Intel® Core Ultra 7 258V, 32 GB, 1000 GB SSD, Blue, Touchscreen OLED, Windows 11 Home
HP OMEN 14-FB1002NL Notebook Gaming, 14 '', processore Intel® Core Ultra 7 255H, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
ACER Nitro V 17 AI ANV17-41 Notebook Gaming, 17,3 '', processore AMD Ryzen 7 260, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 32 GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
ACER Swift 16 AI SF16-51-73LP NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11 Home
HP DESKTOP OMEN 16L TG03-0033NL, Intel®, Core I7 14700F, 2.1 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
HP OMNIBOOK 7 AI 14-FR0000NL NOTEBOOK, 14 '', processore Intel® Core Ultra 255U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
HP VICTUS 15-FA2005NL Notebook Gaming, 15,6 '', processore Intel® Core 7 240H, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Mica Silver, Windows 11 Home
HP Envy x360 14-fc0000nl convertibile 2 in 1, 14 '', processore Intel® Core Ultra 7 155U, 16 GB, 1000 GB SSD, Argento, Touchscreen OLED, Windows 11 Home
ACER Swift Go 16 SFG16-72-79MF NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 155U, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
HP VICTUS 15-FB3009NL Notebook Gaming, 15,6 '', processore AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Mica Silver, Windows 11 Home
HP OmniBook 5 16-af1002nl NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM GB, 1000 GB SSD, Windows 11 Home
LG Gram 17Z90RU-G NOTEBOOK, 17 '', processore Intel® Core I5 1334U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
HP OMNIBOOK 5 16-AF1027NL NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
ACER Aspire 16 A16-71M OLED NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 5 115U, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
ACER Aspire 14 AI Copilot+ PC NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
ACER Aspire 15 A15-51M-93PU NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I9 13900H, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
HP OMNIBOOK 5 16-AG1001NL NOTEBOOK, 16 '', processore AMD Ryzen AI 7 350, AMD, RAM GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
HP 15-FD0088NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I7 1255U, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
ACER Aspire 14 AI Copilot+ PC NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
HP 15-fc0072nl NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 7 7730U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
HP ALL-IN-ONE 27-CR0065NL AIO, 27 '', Intel® Core I5 1334U, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Shell White, LED, Windows 11 Home
HP OMNIBOOK 5 16-AG1002NL NOTEBOOK, 16 '', processore AMD Ryzen AI 330, AMD, RAM GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
ACER Aspire 5 A515-57-58FY NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I5 12450H, UHD Graphics, RAM 32 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
ACER Aspire 16 AI Laptop NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X X1-26100 8C, Adreno™ Onboard Graphics, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
ACER Aspire Go 15 AG15-42P NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 7 5825U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
HP 15-fc0057nl NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 5 7520U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
HP 15-FC0086NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 5 5625U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
ACER Aspire 3 A315-59-52M9 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I5 1235U, Iris® Xᵉ, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
Offerte smartwatch e cuffie NO IVA MediaWorld
Offerte smart TV NO IVA MediaWorld
Ambilight TV PHILIPS 48OLED770, 4K, UHD, OLED 121cm 48'', Smart TV, Dolby Vision and Atmos, Titan OS
Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non tentennate troppo: avete tempo solo fino al 25 gennaio per approfittarne, e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Avete trovato il prodotto che stavate cercando?
