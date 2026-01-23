Il NO IVA MediaWorld è tornato: l’apprezzatissima promozione è disponibile anche questa volta solo per poche ore, fino al 25 gennaio 2026, e coinvolge tantissimi prodotti tech. Come già capitato, gli sconti sono accessibili solo dagli iscritti al programma MediaWorld Club: vediamo come funzionano le offerte e scopriamo insieme una selezione dei migliori sconti da sfruttare.

Il NO IVA MediaWorld è tornato: ecco le offerte tech da sfruttare

La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è valida fino alle 23:59 di domenica 25 gennaio su una “selezione di prodotti della migliore tecnologia”. Al solito, permette di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo: come ormai saprete, questo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito (o in negozio), rendendo particolarmente appetibili soprattutto i prodotti normalmente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.

Come accennato, l’offerta MediaWorld è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi click passando direttamente dal sito, senza pagare nulla. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.

I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda PC, notebook, smart TV, smartwatch e cuffie wireless. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte PC NO IVA MediaWorld

Offerte smartwatch e cuffie NO IVA MediaWorld

Offerte smart TV NO IVA MediaWorld

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non tentennate troppo: avete tempo solo fino al 25 gennaio per approfittarne, e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Avete trovato il prodotto che stavate cercando?

Tutte le offerte del NO IVA MediaWorld

