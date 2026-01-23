Nintendo ha dato ufficialmente il via al primo aggiornamento di rilievo del 2026 per Mario Kart World, uno dei titoli di punta per Nintendo Switch 2, introducendo una novità che molti giocatori attendevano da tempo e intervenendo, come spesso accade i questi casi, su una serie di problemi tecnici che avevano iniziato a farsi notare con l’aumento delle partite online.

L’aggiornamento 1.5.0, già in fase di distribuzione, non si limita infatti a migliorare la stabilità generale del gioco, ma va ad ampliare in modo significativo l’esperienza multigiocatore, soprattutto per quanto riguarda una delle modalità più apprezzate.

Le novità dell’aggiornamento 1.5.0 di Mario Kart World

La novità più importante dell’aggiornamento di Mario Kart World riguarda senza dubbio il Knockout Tour, che ora può essere affrontato non solo in solitaria, ma anche in modalità operativa a squadre, sia in locale che online; un’aggiunta che cambia in modo sostanziale l’impostazione della modalità, introducendo un livello strategico decisamente più marcato.

Se prima l’obbiettivo era puramente individuale (evitare di essere eliminati arrivando ultimi nei vari segmenti del tracciato), ora entra in gioco la collaborazione tra compagni di squadra; diventa quindi fondamentale supportarsi a vicenda, sfruttando tattiche come il blocco degli avversari, la creazione di scie favorevoli o la protezione dei piloti più in difficoltà, il tutto per evitare che un membro del team venga eliminato prematuramente.

Un cambio di paradigma che rende il Knockout Tour ancora più dinamico e imprevedibile, spingendo i giocatori a rivedere completamente il proprio approccio alle gare.

Come spesso accade con gli aggiornamenti più corposi, Nintendo ha colto l’occasione per risolvere anche alcuni problemi tecnici piuttosto rilevanti in Mario Kart World; tra questi spicca un bug particolarmente fastidioso segnalato dalla community, legato al personaggio Kamek.

In determinate circostanze, selezionare questo pilota sul tracciato Choco Mountain poteva causare un crash completo del gioco, con conseguenze particolarmente pesanti nelle partite classificate. Un problema definito critico dagli stessi giocatori e che ora, secondo le note ufficiali della patch, è stato finalmente risolto.

L’aggiornamento 1.5.0 interviene anche su aspetti meno visibili ma altrettanto importanti, come l’interfaccia utente e la localizzazione; è stato corretto un errore che mostrava in modo errato il livello di valutazione del giocatore quando si accedeva alle stanze online nella categoria Tutti, migliorando così la chiarezza nelle lobby pubbliche.

Inoltre, Mario Kart World supporta ora completamente la lingua polacca, che viene attivata automaticamente se le impostazioni di sistema della console sono configurate di conseguenza, ampliando ulteriormente l’accessibilità del titolo.

Insomma, si tratta di un aggiornamento che, pur senza stravolgere il gioco, rafforza ulteriormente l’esperienza multigiocatore e dimostra come Nintendo stia continuando a supportare attivamente Mario Kart World anche nel 2026; resta ora da capire quali altre novità potrebbero arrivare nei prossimi mesi, soprattutto sul fronte delle modalità e dei contenuti aggiuntivi.