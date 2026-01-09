A poco più di un giorno dalla Hyperpop Collection di PlayStation, arrivano buone notizie anche per tutti i possessori di Nintendo Switch 2, con l’annuncio ufficiale da parte della compagnia in merito al debutto delle nuove colorazioni per i Joy-Con 2, i controller proprietari dotati di giroscopio e funzione di mouse: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch 2: nuove colorazioni per i Joy-Con 2 in arrivo

A partire dal prossimo 12 febbraio, in concomitanza con il debutto del nuovo titolo sportivo Mario Tennis Fever, i giocatori di tutto il mondo avranno la possibilità di acquistare i Joy-Con 2 nelle inedite colorazioni pastello Verde chiaro e Viola chiaro, che accompagneranno il corpo principale, mantenuto nella sua colorazione nera tradizionale, similmente a quanto visto con i Joy-Con 2 predefiniti che abbiamo visto al lancio della console.

All’interno della confezione dei Joy-Con 2 saranno inoltre presenti i laccetti di sicurezza, per l’occasione della stessa tonalità cromatica nera rispetto alla colorazione tradizionale di riferimento. Per chi fosse interessato all’acquisto, utile soprattutto per prendere parte a sessioni di gioco multiplayer con i propri amici o familiari, i nuovi set di Joy-Con 2 nelle colorazioni Verde chiaro e Viola Chiaro saranno verosimilmente disponibili ad un costo di 89,99 euro, leggermente superiore alle colorazioni standard, fissate attualmente a 79,99 euro, anche se non disponiamo ancora di informazioni ufficiali a tal proposito.

Sulla base di questo annuncio, dunque, è presumibile aspettarsi nuove colorazioni aggiuntive in arrivo nel corso dei prossimi mesi, che andranno così ad arricchire la “proposta cromatica” di Nintendo per la sua nuova console ibrida, dando una più ampia possibilità di scelta per i giocatori sulla base delle loro preferenze e gusti: attendiamo dunque maggiori indicazioni in merito dalla compagnia di Kyoto, che non tarderanno a venire nelle prossime settimane.