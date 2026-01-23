Cosa serve davvero in uno smartwatch del 2024? Materiali premium, un display impeccabile e un’autonomia solida. Huawei Watch Fit 4 Pro risponde a tutte queste esigenze e oggi lo fa con un prezzo che riscrive le regole del mercato. Grazie a una promozione eccezionale su MediaWorld, questo smartwatch con corpo in alluminio aerospaziale e lunetta in lega di titanio crolla al suo minimo storico, diventando un best buy assoluto. L’opportunità è di quelle da non lasciarsi sfuggire: uno sconto di quasi il 45% sul prezzo di listino. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così speciale e i passaggi per ottenerlo a questo prezzo.

Huawei Watch Fit 4 Pro: eleganza e tecnologia al polso

Huawei Watch Fit 4 Pro si distingue immediatamente per la qualità costruttiva. La cassa è realizzata in alluminio di grado aerospaziale, mentre la lunetta è in lega di titanio, materiali che garantiscono leggerezza e resistenza. Il design è completato da un magnifico display AMOLED da 1.82 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, protetto da un resistente vetro zaffiro che lo mette al riparo da graffi e urti accidentali. Nonostante i materiali pregiati, il peso rimane contenuto, rendendolo comodo da indossare per tutta la giornata e durante le attività sportive.

Sotto la scocca, il dispositivo è un concentrato di tecnologia al servizio del benessere e del fitness. La dotazione di sensori è di altissimo livello e permette un monitoraggio completo dei parametri vitali e delle performance atletiche. Tra le funzionalità principali troviamo:

Monitoraggio avanzato e continuo della frequenza cardiaca .

. Misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) .

. Analisi dettagliata della qualità del sonno .

. GPS integrato per tracciare con precisione percorsi e distanze durante le attività all’aperto.

per tracciare con precisione percorsi e distanze durante le attività all’aperto. Resistenza all’acqua fino a 50 metri, che lo rende perfetto per il nuoto.

L’autonomia è un altro punto di forza: la batteria da 400 mAh garantisce fino a 7 giorni di utilizzo con un uso regolare, estendibili a 10 giorni attivando le modalità di risparmio energetico. Il sistema operativo HarmonyOS assicura un’interfaccia fluida e un’ottima integrazione con smartphone Android e iOS tramite l’app Huawei Health.

Un prezzo che non si era mai visto

L’offerta attualmente disponibile da MediaWorld è una delle più aggressive mai viste per questo dispositivo. Il prezzo di listino del Huawei Watch Fit 4 Pro è di 279,90€, ma grazie a questa promozione eccezionale è possibile acquistarlo a soli 154,49€. Si tratta di un incredibile sconto del 45%, che si traduce in un risparmio netto di ben 125,41€.

Per ottenere questo prezzo finale, è necessario essere iscritti al programma MediaWorld Club. Se non possedete ancora la carta, non c’è problema: l’iscrizione è completamente gratuita e può essere effettuata direttamente online in pochi minuti. Una volta effettuato l’accesso con il vostro account Club, basterà aggiungere il prodotto al carrello e vedrete applicato in automatico uno sconto extra del 18,04% sul prezzo già ribassato, portando il totale proprio a 154,49€.

L’offerta è valida per la colorazione Black e, come spesso accade per promozioni così vantaggiose, è soggetta alla disponibilità delle scorte. Il consiglio è quindi di non attendere troppo per approfittarne. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da MediaWorld, garanzia di affidabilità e rapidità nella consegna.

