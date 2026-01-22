Apple rimane il marchio più prezioso al mondo anche nel 2026, mantenendo il primo posto nella classifica aggiornata pubblicata da Brand Finance. Si tratta di un risultato che non sorprende davvero, ma che dice molto su quanto il peso del brand Apple continui a essere centrale, ben oltre il singolo prodotto o il ciclo annuale degli iPhone, e sia riuscito a resistere anche alle recenti crisi manageriali e a quelle legate alle difficoltà di sviluppo di una strategia convincente nell’intelligenza artificiale.

Secondo le stime della società di consulenza, il valore del marchio Apple ha superato i 600 miliardi di dollari, arrivando a circa 607,6 miliardi dopo una crescita del 6% rispetto all’anno precedente.

Il marchio Apple continua a guidare il mercato

Apple non è nuova a questo tipo di riconoscimenti infatti negli ultimi dieci anni ha alternato momenti di leadership a brevi fasi di assestamento, ma il 2026 segna l’ennesima conferma di una traiettoria estremamente solida, afferma la società.

Già nel 2014 il marchio era stato indicato come il più prezioso al mondo, mentre nel 2018 aveva ceduto temporaneamente la vetta, fermandosi al secondo posto. Dal 2021 in poi, però, Apple è tornata stabilmente in testa, riuscendo a difendere il primo posto per più anni consecutivi.

Secondo Brand Finance, la forza del marchio non deriva tanto da una crescita esplosiva dell’hardware, quanto dalla capacità di rafforzare l’ecosistema nel suo insieme, con i servizi che giocano un ruolo sempre più rilevante.

Servizi, pubblicità e App Store tengono in alto il valore del brand

Nel commentare i risultati, Brand Finance sottolinea come la crescita dei servizi abbia compensato una domanda hardware più matura. Pubblicità, cloud e App Store continuano a generare ricavi costanti, contribuendo a rendere il marchio Apple meno dipendente dai singoli lanci e più resistente nel tempo.

A questo si aggiunge una domanda stabile in tutte le principali aree geografiche, dalle Americhe all’Europa fino all’Asia-Pacifico. È proprio questa distribuzione globale, unita a una comunicazione immediatamente riconoscibile, a rendere Apple uno dei brand più resilienti dell’intero settore tecnologico.

Va detto che Brand Finance non rende pubblici nel dettaglio i criteri utilizzati per il calcolo, limitandosi a spiegare che le sue analisi seguono standard internazionali, pur basandosi su modelli proprietari.

Il resto della classifica dei brand resta stabile

Dietro Apple, le prime posizioni della classifica cambiano poco rispetto al 2025. Microsoft rimane seconda, con un valore stimato di 565,2 miliardi di dollari e una crescita molto più marcata, pari al 23%. Seguono Google e Amazon, entrambe in crescita ma con ritmi più contenuti.

Google arriva a circa 433 miliardi di dollari (+5%), mentre Amazon si ferma a 369,9 miliardi (+4%). Il balzo più impressionante è però quello di Nvidia, vera protagonista e pilastro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, che entra tra i primi cinque con un aumento del valore del brand del 110%, superando marchi storicamente più forti come Samsung, TikTok, Walmart e Facebook.

Il dato del 2026 è coerente con quanto emerso nel corso del 2025. Apple aveva già dominato altre classifiche sui brand globali, consolidando ulteriormente la propria posizione.

Per fare un esempi, già a ottobre 2025, il rapporto Best Global Brands di Interbrand aveva indicato Apple al primo posto per il dodicesimo anno consecutivo. Pochi mesi prima, a maggio, anche Kantar aveva incoronato Apple come brand più prezioso al mondo per il quarto anno di fila nel suo report BrandZ.

Messe insieme, questi dati confermano come la forza del marchio Apple non sia episodica, ma il risultato di una combinazione di profitti costanti, un ecosistema ancora inscalfibile e una presenza culturale che va ben oltre il settore tech; fattori che sono riusciti a trainare l’azienda anche in questo periodo turbolento.