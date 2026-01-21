Imetec ha annunciato un’importante aggiunta alla sua gamma di prodotti. Si tratta di Scaldasonno Adapto Advanced Maxi, un nuovo coprimaterasso smart che può essere connesso con Alexa e può rappresentare un elemento essenziale per rendere la propria casa ancora più confortevole. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

Un coprimaterasso “smart”?

Il nuovo Adapto Advanced Maxi di Imetec è un prodotto davvero interessante e garantisce il riscaldamento rapido del letto oltre alla possibilità di mantenere una temperatura stabile durante tutta la notte.

Il prodotto utilizza una tecnologia Made in Italy brevettata con il sistema Electro Block che monitora costantemente il funzionamento. Il coprimaterasso di Imetec sfrutta la connettività Wi-Fi in modo da consentire all’utente la gestione completa da remoto.

La compatibilità con Alexa rappresenta un plus da non sottovalutare. Tramite l’app di Alexa oppure ricorrendo ai comandi vocali, ad esempio tramite un Echo Dot presente in casa, è possibile accendere il prodotto e regolarne il funzionamento, andando anche a impostare un timer e delle routine personalizzate.

In questo modo è possibile, ad esempio, attivare il dispositivo prima di arrivare a casa, in modo da trovare il letto già alla temperatura giusta. Da segnalare la presenza di quattro programmi dedicati a tutte le fasi del riposo.

Il primo è Wake Up, pensato per impostare il calore ideale al momento del risveglio. C’è poi Tropical, ideale per le serate più fredde. A completare le opzioni disponibili troviamo Comfort, per il relax serale, e Anti-acaro, una soluzione che favorisce l’eliminazione degli acari per creare un ambiente più igienico. Da segnalare che c’è anche un tessuto anallergico.

Il nuovo prodotto di Imetec è disponibile in due formati. C’è la versione per letto singolo (195 x 90 cm) a cui si affianca la versione matrimoniale (195 x 165 cm). Questa seconda versione permette la gestione tramite due comandi indipendenti, in modo da personalizzare la temperatura sui due lati del letto.

Per acquistare lo Scaldasonno con il comando Adapto Advanced è possibile accedere direttamente alla pagina Amazon del prodotto. Il prezzo è di 149,99 euro per la versione da letto singolo e di 279,99 euro per quella da letto matrimoniale.