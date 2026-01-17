Un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS è stato da poco rilasciato attraverso il TestFlight beta Program, introducendo la versione 26.2.10.70: il codice reca tracce dei lavori in corso per la prossima sostituzione di Tenor come provider nella funzione di condivisione delle GIF.

Qualche mese addietro avevamo visto il team di sviluppo di WhatsApp mettere mano al selettore delle GIF introducendo un nuovo layout a tre colonne, che semplifica e velocizza la ricerca della GIF giusta da inviare permettendo di visualizzare il 50% di contenuto in più.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 26.2.10.70

Qualche mese addietro avevamo visto il team di sviluppo di WhatsApp mettere mano al selettore delle GIF introducendo un nuovo layout a tre colonne, che semplifica e velocizza la ricerca della GIF giusta da inviare permettendo di visualizzare il 50% di contenuto in più.

Ebbene, adesso sono in corso i lavori per avere pronta la soluzione di un problema che si sarebbe potuto presentare nei prossimi mesi: il rilascio dell’aggiornamento 26.2.10.70 di WhatsApp Beta per iOS tramite TestFlight ha fatto emergere che in futuro Klipy prenderà il posto di Tenor come provider del servizio GIF. Il team di WhatsApp sta testando l’implementazione della funzione che permetterà agli utenti di condividere GIF tramite Klipy, una piattaforma che raccoglie una vasta libreria non solo di GIF, ma anche di adesivi e meme; l’API ufficiale per la ricerca della GIF ne consente l’integrazione in app e servizi ed è proprio questa la strada che verrà percorsa da WhatsApp, che ad oggi fa lo stesso con GIPHY e Tenor.

È opportuno precisare che la mossa di WhatsApp non è finalizzata ad avere un terzo provider di GIF, quanto piuttosto a continuare ad averne due: Klipy subentrerà a Tenor, che interromperà i servizi attualmente offerti attraverso l’API ufficiale in data 30 giugno 2026. Tenor ha già smesso di accettare nuove registrazioni e richieste e, come detto, a partire dal 1 luglio 2026 non potrà essere più sfruttato dagli utenti di WhatsApp. Allo stato attuale, le policy di WhatsApp fanno sì che, per la condivisione di GIF, alcuni utenti vedano soltanto GIPHY e altri soltanto Tenor; dal prossimo luglio, questi ultimi utilizzeranno Klipy, ma la transizione sarà praticamente impercettibile e sarà segnalata unicamente dalla comparsa dell’etichetta del nuovo provider sulle GIF inviate.

WhatsApp, comunque, non sarà la sola piattaforma a dover compiere questa migrazione: anche altre app e servizi dovranno attrezzarsi per fare a meno di Tenor e pare che anche la scelta di Discord sia ricaduta su Klipy.

Nel momento in cui scriviamo, la novità descritta è ancora in fase di sviluppo — del resto, la sua introduzione non si renderà necessaria per qualche altro mese.

