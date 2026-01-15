WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento, il primo del nuovo anno, che mette a disposizione degli utenti due nuove funzionalità.

Nello specifico, il team di sviluppo ha aggiunto la possibilità le anteprime semplificate per i link e un aggiornamento ai layout delle videochiamate di gruppo, oltre a segnalare l’aggiunta di una novità per le chat di gruppo già presente con l’ultimo aggiornamento del 2025. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp si aggiorna per la prima volta nel 2026: ecco le novità

Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poche ore rilasciato il primo aggiornamento del 2026 per la versione dedicata a iOS della popolare app di messaggistica che raggiunge la nuova versione 26.1.74.

Il changelog che accompagna la versione più recente, al netto della Descrizione membro di cui abbiamo già parlato in precedenza (e che è già disponibile per gli utenti), racconta di due novità che verranno introdotte nelle prossime settimane ma che in realtà sono già disponibili, almeno per alcuni utenti.

Anteprime dei link più semplici

Rispetto al passato, il team di sviluppo ha semplificato le anteprime dei link e, più in generale, reso più godibili i messaggi contenenti link. In soldoni, non vengono più mostrati link testuali infiniti ma una semplice card di anteprima con le informazioni essenziali.

Effettuando un tap sull’anteprima, si accede alla pagina Web linkata; effettuando una pressione prolungata sull’anteprima, si accede a un menù contestuale che offre svariate opzioni (Conserva, Rispondi, Inoltra, Copia, Info, Elimina, Altro…); effettuando un tap sul dominio (la parte in basso nell’anteprima), invece, si accede a un menù che mostra il link completo e svariate opzioni per aprire il link, aggiungerlo a “Elenco lettura” o copiarlo.

Le anteprime dei link su WhatsApp sono più semplici: gli URL sono ridotti per non intasare la chat. Basterà tenere premuto il dominio dell’anteprima per vedere l’URL completo.

Layout a griglia aggiornati e modalità oratore

L’altra novità investe le videochiamate di gruppo e si propone come miglioramento rispetto al passato. Sfruttando l’icona “layout” (quella che compare sotto al pulsante che mostra le persone connesse alla videochiamata), è possibile passare dalla modalità a griglia “classica” alla modalità oratore che mette in evidenza la persona che parla (o l’ultima che ha parlato).

Aggiornati i layout a griglia per le videochiamate di gruppo, compresa la modalità oratore, per mettere in evidenza la persona che parla. Tocca l’icona “layout” per provarla.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.