Quella che doveva essere una semplice comodità per gli utenti Android si è trasformata in un problema di sicurezza su larga scala, i ricercatori del gruppo COSIC dell’Università KU Leauven hanno infatti scoperto WhisperPair, una vulnerabilità critica nel protocollo Google Fast Pair che espone centinaia di milioni di auricolari, cuffie e speaker Bluetooth a rischi concreti di intercettazione, spionaggio e tracciamento.

La falla, catalogata come CVE-2025-36911, non riguarda lo smartphone, ma gli accessori audio che implementano Fast Pair in modo errato, rendendo inefficaci molte delle precauzioni che gli utenti potrebbero pensare di adottare.

Cos’è WhisperPair e perché è così pericolosa

Google Fast Pair è stato progettato per semplificare l’abbinamento degli accessori Bluetooth agli smartphone Android, consentendo una connessione one tap rapida e intuitiva; in teoria, un accessorio dovrebbe ignorare qualsiasi richiesta di pairing quando non è esplicitamente in modalità associazione.

Nella pratica però, molti dispositivi non rispettano questo passaggio fondamentale e WhisperPair sfrutta proprio questa lacuna: un aggressore può forzare l’abbinamento in pochi secondi, utilizzando hardware assolutamente comune, come un laptop o un Raspberry Pi, senza alcuna interazione da parte della vittima e senza accesso fisico all’accessorio.

I test condotti dai ricercatori dimostrano che l’attacco può andare a buon fine in circa 10 secondi, anche a distanze fino a 14 metri.

Controllo totale dell’accessorio e tracciamento della posizione

Una volta completato l’abbinamento forzato, l’aggressore ottiene pieno controllo del dispositivo audio; questo significa che può:

riprodurre audio a volume massimo

attivare i microfoni degli auricolari per ascoltare conversazioni ambientali

degli auricolari per ascoltare conversazioni ambientali interferire con l’utilizzo legittimo del dispositivo

Il tutto avviene in modo silenzioso, senza che l’utente riceva notifiche immediate o segnali evidenti di compromissione.

Lo scenario diventa ancora più critico quando entra in gioco la rete Google Find Hub. Se un accessorio vulnerabile non è mai stato associato a uno smartphone Android, grazie a WhisperPair un aggressore può aggiungerlo al proprio account Google e utilizzarlo per tracciare la posizione della vittima tramite il sistema di segnalazioni crowdsourcing.

Il dettaglio più insidioso è che, quando la vittima riceve una notifica di tracciamento indesiderato, questa mostra il suo dispositivo, inducendo a pensare a un bug o a un falso positivo. Questo può portare l’utente a ignorare l’avviso, permettendo un monitoraggio prolungato nel tempo.

Coinvolti brand e chipset di primo piano

Secondo i ricercatori, WhisperPair non è un caso isolato né un errore di un singolo produttore, la vulnerabilità interessa dispositivi di marchi molto diffusi, tra cui:

Google (Pixel Buds Pro 2),

Jabra, JBL, Logitech, Marshall,

Nothing (Ear a),

OnePlus (Nord Buds 3 Pro),

Sony (WH-1000XM4, XM5 e XM6),

Soundcore e Xiaomi

I dispositivi coinvolti utilizzano chiopset di Actions, Airoha, Bestechnic, MediaTek, Qualcomm e Realtek. Ancora più preoccupante è il fatto che queste implementazioni vulnerabili hanno superato sia i test dei produttori sia la certificazione ufficiale di Google, evidenziando una vera e propria catena di fallimenti nella validazione del protocollo Fast Pair.

Le patch tardano ad arrivare e non è solo un problema Android

La vulnerabilità è stata segnalata a Google nell’agosto 2025, l’azienda l’ha classificata come critica, assegnando ai ricercatori la ricompensa massima di 15.000 dollari e avviando una collaborazione con i produttori durante una finestra di divulgazione responsabile di 150 giorni.

Tuttavia, non tutti i dispositivi hanno già ricevuto gli aggiornamenti firmware correttivi, ed è qui che arriva il punto chiave per gli utenti: disattivare Fast Pair sullo smartphone non serve a nulla, perché la falla risiede esclusivamente nell’accessorio Bluetooth.

Un aspetto spesso sottovalutato è che WhisperPair non colpisce solo gli utenti Android, poiché la vulnerabilità è a carico degli accessori, anche chi utilizza iPhone o altri dispositivi non Android con auricolari compatibili Fast Pair è potenzialmente esposto.

L’unica vera contromisura è quindi aggiornare il firmware dell’accessorio, non appena il produttore rende disponibile la patch.

Come spesso accade in questi casi, gli utenti dovranno pazientare e monitorare attentamente gli aggiornamenti rilasciati dai produttori; nel frattempo, la scoperta di WhisperPair rappresenta un chiaro campanello d’allarme: anche le funzionalità pensate per semplificare l’esperienza d’uso, se implementate male, possono trasformarsi in rischi enormi per sicurezza e privacy.