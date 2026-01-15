Xiaomi presenta quest’oggi le REDMI Buds 8 Lite, nuove cuffie true wireless entry-level che ampliano ulteriormente l’ecosistema AIoT dell’azienda. Il nuovo modello è progettato per offrire praticità e facilità d’uso, unite a design robusto e prezzo molto contenuto: diamogli un’occhiata da vicino e scopriamo insieme tutti i dettagli.

REDMI Buds 8 Lite debuttano combinando design, praticità ed economicità

Giornata di novità in casa Xiaomi, con il lancio italiano della serie REDMI Note 15 e della serie REDMI Note 15 Pro. Per il produttore non è finita qui: le REDMI Buds 8 Lite si inseriscono nella già vasta gamma di prodotti dell’ecosistema AIoT di Xiaomi e sono cuffie true wireless di fascia economica. Mettono a disposizione un driver con diaframma in titanio da 12,4 mm e una connessione Bluetooth 5.4, con supporto ai codec audio AAC e SBC per un suono chiaro e di qualità nonostante la fascia di prezzo.

Propongono una cancellazione del rumore ibrida a banda larga fino a 42 dB: utilizzando una combinazione di microfoni, la modalità ANC rileva e cancella un’ampia gamma di rumori ambientali a bassa frequenza; per le telefonate all’aperto, entra in gioco la cancellazione del rumore ambientale (ENC) AI a doppio microfono, che sfrutta l’array di microfoni e gli algoritmi AI per concentrarsi sulla voce, anche con una velocità del vento fino a 6 m/s.

È presente anche una modalità Transparency per mantenere la consapevolezza dell’ambiente circostante (utile soprattutto muovendosi in città). L’utente può spaziare tra 5 modalità EQ preinstallate, così da variare e personalizzare bassi, voce e alti, e approfittare delle funzionalità di equalizzazione dell’app Xiaomi Earbuds.

Previous Next Fullscreen

Le REDMI Buds 8 Lite supportano il collegamento a due dispositivi contemporaneamente (come uno smartphone e un PC), e possono passare automaticamente da uno all’altro (nel caso di arrivo di una telefonata, per esempio). Lato autonomia, promettono fino a 36 ore di utilizzo sfruttando la custodia di ricarica: bastano 10 minuti per ottenere 2 ore di musica, grazie alla ricarica rapida.

Prezzo e uscita delle nuove cuffie in Italia

Le REDMI Buds 8 Lite sono già disponibili all’acquisto in Italia nelle colorazioni Black, White e Blue al prezzo consigliato di 22,99 euro. Se siete interessati potete seguire i link qui in basso verso il sito ufficiale Xiaomi o Amazon.