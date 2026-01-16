I dati più recenti diffusi da JustWatch offrono uno sguardo interessante sul panorama dello streaming italiano negli ultimi mesi del 2025. Tra ottobre e dicembre, Amazon Prime Video si conferma in testa al mercato nazionale con una quota del 25%, mantenendo un leggero vantaggio sul diretto rivale Netflix, che si ferma al 24%.

Il confronto tra i due colossi dello streaming descrive bene l’andamento dell’anno appena concluso: Netflix aveva infatti aperto il 2025 in prima posizione, ma trimestre dopo trimestre il divario con Amazon Prime Video si è assottigliato, alimentato anche da un catalogo sempre più vario e da produzioni originali di peso che hanno ribaltato la situazione nell’arco di pochi mesi.

In terza posizione troviamo invece Disney+, stabile al 19% e in crescita di due punti rispetto al 2024. Ottimo bilancio anche quello registrato da Apple TV+, che nel giro di dodici mesi ha raddoppiato la propria quota di mercato passando dal 4% all’8%. Segue poi il duo formato da NOW/Sky e Infinity+, che registra tre punti in più rispetto all’inizio dell’anno, con Paramount, discovery+ e MUBI a chiudere la classifica.

Come cambiano i dati nel resto del mondo

Secondo i dati internazionali rilasciati da JustWatch, la competizione nel resto del mondo si gioca sempre prevalentemente tra Netflix e Amazon Prime Video, ma con variazioni significative da Paese a Paese. Il primo mantiene la leadership negli Stati Uniti (20%), nel Regno Unito, in Francia (entrambi al 24%) e in Messico (20%), mentre il secondo è al comando in Germania (26%), Canada (23%) e Brasile (21%), con un dominio particolarmente netto in Giappone, dove tocca il 30%, due punti sopra Netflix.

Seppur in maniera ridotta, anche Disney+ continua a guadagnare grande terreno a livello internazionale. Nel Regno Unito, per esempio, il servizio di streaming della casa di Topolino si piazza ad un solo punto percentuale al di sotto di Netflix.

Il nuovo anno potrebbe però riscrivere gli equilibri appena descritti, soprattutto nel nostro Paese. HBO Max ha infatti da poco debuttato in nuovi mercati, tra cui l’Italia, portando con sé un catalogo rinnovato e tre piani di abbonamento, incluso un pacchetto interamente dedicato allo sport. L’impatto del suo arrivo sarà probabilmente già visibile alla fine del primo trimestre del 2026, quando JustWatch pubblicherà le prossime rivelazioni.