Il mercato delle auto elettriche si arricchisce di un nuovo prestigioso modello: stiamo parlando di Mercedes-Benz CLA.

Il nuovo veicolo del popolare brand tedesco viene presentato come un’auto sportiva, digitale e completamente elettrica, dotata di una trasmissione completamente nuova e dell’MBUX Superscreen digitale.

Le principali caratteristiche di Mercedes-Benz CLA

Forte di un design sportivo e aerodinamico, la nuova auto elettrica di Mercedes-Benz si caratterizza per un passo lungo, un posteriore aggressivo con un gruppo ottico a LED e una parte frontale completamente illuminata.

La nuova Mercedes-Benz CLA è il primo modello dell’azienda costruito sulla nuova architettura modulare di Mercedes, una soluzione capace di combinare la più recente tecnologia delle batterie con un sistema a 800 volt e la nuova unità di trazione elettrica a due marce, il tutto con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza durante ogni percorso.

Per quanto riguarda i consumi, a dire del produttore si attestano su circa 14,1-12,2 kWh/100 km, con un’autonomia elettrica fino a 792 km (WLTP) e la possibilità di usufruire della ricarica rapida. Inoltre, MB.CHARGE e il sistema di navigazione di bordo aiutano gli utenti a trovare le stazioni di ricarica più vicine, fornendo una comoda procedura di pagamento per i circa 2 milioni di punti di ricarica in tutto il mondo.

Tra i punti di forza della nuova Mercedes-Benz CLA vi sono anche gli interni, a partire dal Superscreen MBUX (che sarà disponibile da gennaio 2026), che può contare sul nuovo sistema operativo dell’azienda MB.OS, che collega tra loro powertrain, infotainment e vari altri sistemi, rimanendo costantemente aggiornato grazie agli update OTA.

Inoltre, la nuova piattaforma di Mercedes consente di utilizzare funzioni di intrattenimento o di assistenza alla guida e di impartire numerosi comandi vocali che possono essere rivolti direttamente al nuovo nuovo assistente virtuale MBUX, il tutto con il supporto dell’ormai immancabile intelligenza artificiale.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda prezzi e disponibilità.