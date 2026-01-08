Al CES 2026 Mobvoi sorprende tutti con una mossa che segna una netta discontinuità rispetto al passato, dopo anni trascorsi a perfezionare la propria linea TicWatch basata su Wear OS, fortemente orientata al fitness e al monitoraggio della salute, l’azienda presenta TicNote Watch, uno smartwatch che abbandona l’approccio tradizionale per abbracciare una visione completamente diversa, incentrata su voce, produttività e collaborazione basata su cloud.

Non si tratta di un semplice nuovo modello, ma di un cambio strategico ben più ampio, che vede Mobvoi ridefinire il concetto stesso di dispositivo indossabile, spostando l’attenzione dal conteggio dei passi alla gestione intelligente delle informazioni.

TicNote Watch è uno smartwatch pensato per ascoltare che fa parte di un ecosistema più ampio

Alla basa del TicNote Watch c’è un’idea tanto semplice quanto ambiziosa, trasformare l’orologio in un hub vocale sempre accessibile; con la pressione di un pulsante è possibile iniziare immediatamente a registrare ciò che accade intorno a noi, direttamente dal polso, senza dover passare dallo smartphone o da applicazioni esterne.

L’orologio è in grado di offrire trascrizione vocale in tempo reale, traduzioni istantanee delle conversazioni, riepiloghi, promemoria e notifiche legate alle attività quotidiane.

La particolarità però, è che queste informazioni non restano confinate nel dispositivo, TicNote Watch è progettato per sincronizzarsi direttamente con TicNote Cloud, la nuova piattaforma di Mobvoi dedicata all’elaborazione e all’organizzazione intelligente dei dati vocali.

È proprio nel cloud che prende forma la visione di Mobvoi, gli eventi locali registrati dal TicNote Watch vengono analizzati e contestualizzati insieme ai movimenti, attività quotidiane e dati biometrici, andando oltre la semplice trascrizione.

Secondo l’azienda, il sistema è in grado si correlare una conversazione stressante a un aumento della frequenza cardiaca, individuare momenti di affaticamento analizzando tono della voce, ritmo del parlato e movimenti, trasformare dialoghi e appunti in azioni concrete, suggerimenti o promemoria intelligenti.

In questo senso, Mobvoi non elimina del tutto le funzionalità legate alla salute, ma le ripensa in chiave contestuale, abbandonando la classica dashboard fitness per un approccio più legato alla comprensione di ciò che accade nella vita reale.

TicNote Watch non è un prodotto isolato, ma parte di un ecosistema TicNote decisamente più ampio; oltre all’orologio, Mobvoi ha presentato:

TicNote , un registratore vocale dedicato pensato per acquisizioni audio ad alta fedeltà

, un registratore vocale dedicato pensato per acquisizioni audio ad alta fedeltà TicNote Pods , auricolari AI con connettività 4G integrata , capaci di funzionare anche senza smartphone e di registrare sia in modalità ambientale sia in-ear

, auricolari AI con , capaci di funzionare anche senza smartphone e di registrare sia in modalità ambientale sia in-ear TicNote Cloud, il cuore dell’intero sistema

All’interno del cloud entra in gioco Shadow Agent 2.0, l’intelligenza artificiale di Mobvoi, che non si limita a riassumere le registrazioni ma crea documenti strutturati, li aggiorna nel tempo e aiuta a gestire progetti e flussi di lavoro in modo dinamico.

È piuttosto evidente che TicNote Watch non è pensato per lo stesso pubblico di Garmin, Suunto o Fitbit, qui non si parla di VO2Max, allenamenti strutturati o analisi avanzate del sonno; l’obbiettivo è un altro, passare dai sensori passivi alla collaborazione attiva, collegando voce, contesto e intenzioni.

Una proposta molto diversa dal classico smartwatch, che riflette una tendenza più ampia nel settore dei dispositivi indossabili, dove l’intelligenza artificiale inizia a giocare un ruolo centrale nel trasformare i dati grezzi in informazioni utili.

Al momento, TicNote Watch non ha ancora una data di uscita ufficiale, tuttavia con i TicNote Pods già attivi su Kickstarter e il resto dell’ecosistema sostanzialmente pronto, il lancio non dovrebbe essere troppo lontano.