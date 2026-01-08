Disney ha annunciato l’arrivo di un feed di video verticali all’interno di Disney+, una novità che segna un’evoluzione importante per la piattaforma, seppur potenzialmente controversa. Il nuovo formato, simile a TikTok o Instagram Reels, debutterà entro la fine del 2026 e sarà pensato per offrire agli utenti contenuti brevi e personalizzati.

L’annuncio è arrivato durante il Global Tech & Data Showcase organizzato da Disney per gli inserzionisti al CES di Las Vegas. A parlarne è stata Erin Teague, vicepresidente esecutiva per la gestione dei prodotti di Disney Entertainment ed ESPN, che ha spiegato come la nuova funzione unirà diversi tipi di contenuti in un “unico flusso dinamico”.

Anche Disney accoglierà i contenuti brevi e personalizzati

Il nuovo feed includerà una combinazione di programmi originali di breve durata, clip adattate dai social, estratti riadattati da serie e film, o un mix di tutti questi elementi. In pratica, gli utenti potranno scorrere un flusso continuo di contenuti verticali selezionati automaticamente in base alle loro preferenze e all’attività recente sulla piattaforma.

Disney ha già sperimentato il formato verticale in altre app: nel 2025, ad esempio, ha introdotto una scheda chiamata “Verts” nella nuova versione dell’app ESPN, offrendo video sportivi brevi da visualizzare in verticale.

“Pensate a tutto il contenuto Disney in formato breve che vorreste vedere raccolto in un’unica app”, ha dichiarato Teague sul palco dell’evento. “Nel tempo evolveremo l’esperienza esplorando diverse tipologie di formati, categorie e contenuti, creando un feed dinamico che si aggiorna in tempo reale in base ai vostri interessi, dallo sport alle notizie, fino all’intrattenimento.”

Una tendenza in crescita nello streaming

Con questa mossa, Disney+ si allinea a una tendenza sempre più diffusa nel settore dell’intrattenimento digitale. Anche Netflix ha testato un feed simile, dedicato a clip tratte dalle proprie serie e dai film più popolari, nel tentativo di ampliare l’esperienza d’uso e attrarre un pubblico abituato alla fruizione rapida dei social.

L’obiettivo di Disney, però, sembra più ambizioso: creare un ecosistema interno capace di integrare contenuti di breve durata con quelli tradizionali, offrendo così agli utenti un’esperienza completa, da uno scroll veloce su mobile a una visione estesa su TV o tablet.

L’introduzione dei video verticali rappresenta anche una strategia per rafforzare il legame con le nuove generazioni, ormai abituate a questo tipo di formato (con effetti indubbiamente deleteri sulla concentrazione e sulla salute mentale) per favorire la scoperta di contenuti. Per Disney, significa poter utilizzare frammenti di film, serie o eventi sportivi per promuovere in modo organico il catalogo più ampio della piattaforma.

Il rilascio ufficiale del feed verticale è previsto nel corso del 2026, con una distribuzione graduale nei vari mercati. Secondo quanto dichiarato da Disney, il sistema si aggiornerà automaticamente “in tempo reale in base all’ultima visita dell’utente”, adattando il tipo di contenuti visualizzati a interessi e cronologia di visione.