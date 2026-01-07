Il CES 2026 continua a confermarsi una vetrina sempre più rilevante anche per il mondo dei dispositivi indossabili alternativi agli smartwatch tradizionali e, in questo contesto, Smalth presenta ufficialmente Ceramic, un nuovo anello intelligente in ceramica che va ad affiancare lo Smalth Titanium introdotto dall’azienda qualche mese fa. L’obbiettivo è quello di offrire uno smart ring ancora più discreto, leggero e accessibile, senza rinunciare alle funzionalità di monitoraggio della salute ormai considerate essenziali.

Design sottile, ottima autonomia e niente abbonamenti per il nuovo Smalth Ceramic

Uno degli aspetti su cui Smalth ha lavorato maggiormente è senza dubbio il design, Smalth Ceramic misura appena 4 mm di larghezza e pesa circa 2 grammi, risultando sensibilmente più sottile e leggero rispetto al modello Titanium, che si ferma a 7,6 mm di larghezza per 2,7 grammi di peso. Numeri che, nella vita quotidiana, si traducono in un anello praticamente impercettibile al dito, pensato per essere indossato 24 ore su 24.

Il rivestimento in ceramica dona all’anello una finitura liscia e raffinata, mantenendo al tempo stesso robustezza e comfort, due elementi fondamentali per un dispositivo pensato per il monitoraggio continuo. Nonostante le dimensioni ridotte, Smalth Ceramic è certificato 10 ATM, confermando una buona resistenza all’acqua anche in contesti più impegnativi.

Dal punto di vista funzionale, Smalth Ceramic riprende gran parte delle caratteristiche già viste sul modello Titanium; l’anello offre infatti:

monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) 24/7

monitoraggio del sonno , con analisi di cicli, fasi, durata e punteggio del sonno

, con analisi di cicli, fasi, durata e punteggio del sonno monitoraggio delle attività, tra cui corsa, camminata, ciclismo e altre attività quotidiane

Tutti i dati vengono registrati automaticamente e resi disponibili tramite l’app dedicata, che fornisce agli utenti una panoramica dettagliata del proprio stato di salute e delle abitudini giornaliere.

Un altro punto di forza dichiarato è la durata della batteria, stimata fino a 8 giorni con una singola carica, un valore particolarmente interessante considerando le dimensioni estremamente compatte dell’anello.

Ma l’aspetto che probabilmente attirerà maggiormente l’attenzione degli utenti è l’assenza totale di costi di abbonamento, a differenza di soluzioni concorrenti tutte le funzionalità di Smalth Ceramic sono accessibili senza sottoscrizioni aggiuntive, una scelta che potrebbe fare la differenza per chi cerca uno smart ring completo ma privo di spese ricorrenti.

Smalth Ceramic è disponibile nelle colorazioni bianco, rosa e nero e in un’ampia gamma di misure, dalla 7 alla 13, per adattarsi al maggior numero di utenti possibili; il prezzo è fissato a 168 dollari sul sito ufficiale del brand, che al momento lo propone in sconto a 88 dollari.

In attesa di capire se e come questo nuovo smart ring riuscirà a ritagliarsi uno spazio in un mercato sempre più competitivo, Smalth Ceramic si propone come una soluzione concreta e accessibile, puntando su design ultrasottile, autonomia convincente e, soprattutto, sull’assenza di abbonamenti. Un approccio che potrebbe risultare particolarmente interessante per chi desidera monitorare la propria salute in modo discreto, senza vincoli nel lungo periodo.