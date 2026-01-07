Al CES 2026, Lenovo ha mostrato in modo molto chiaro come immagina l’evoluzione del personal computing nei prossimi anni; un’IA sempre più integrata, discreta e trasversale, capace di adattarsi ai contesti d’uso reali e di collegare tra loro dispositivi, formati e piattaforme diverse. La strategia “Smarter AI for All” prende forma attraverso nuovi PC consumer e creator, concept che anticipano il futuro e un ecosistema software pensato per rendere l’esperienza più fluida, continua e personalizzata.

Non si tratta solo di potenza bruta o specifiche, ma di un cambio di approccio. L’intelligenza artificiale diventa parte dell’esperienza quotidiana, lavora in background e supporta l’utente senza richiedere continue interazioni esplicite.

Lenovo Aura Edition e Qira: l’IA diventa parte dell’esperienza quotidiana

Il filo conduttore degli annunci di Lenovo al CES 2026 è l’idea di un’IA che non si presenta come un semplice assistente, ma come un livello di intelligenza integrato nel sistema. Con Lenovo Aura Edition, le Smart Experiences evolvono per adattare automaticamente il comportamento del PC in base allo scenario d’uso, che si tratti di lavoro, creazione, intrattenimento o studio. Le Smart Mode regolano prestazioni, notifiche e sicurezza in modo dinamico, mentre Smart Share e Smart Care puntano a semplificare collaborazione e supporto tecnico.

A questo si affianca l’anteprima di Lenovo Qira, il super agente IA personale pensato per garantire continuità tra PC, tablet e smartphone. Qira introduce il concetto di Personal Ambient Intelligence: un’IA sempre presente, consapevole del contesto e attivata solo con il consenso dell’utente. L’obiettivo è aiutare a riprendere da dove si era rimasti, mantenere organizzate informazioni e attività e passare da un dispositivo all’altro senza frizioni, anche grazie alle integrazioni con servizi di terze parti come Expedia e Vrbo.

Yoga Pro 9i Aura Edition: potenza creativa senza compromessi

Tra i prodotti più rappresentativi della nuova visione Lenovo spicca Yoga Pro 9i Aura Edition, pensato esplicitamente per creator e professionisti che cercano prestazioni elevate in un formato portatile. Il nuovo modello combina processori Intel Core Ultra di ultima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 con un display PureSight Pro Tandem OLED 3.2K capace di raggiungere picchi di luminosità elevatissimi e una copertura completa degli spazi colore più usati in ambito creativo.

Il redesign del telaio migliora raffreddamento ed ergonomia, mentre l’introduzione del Force Pad segna un approccio interessante all’interazione: non solo touchpad, ma anche superficie di disegno, utilizzabile con la Yoga Pen Gen 2 basata su tecnologia Wacom. Il risultato è un dispositivo che punta a ridurre le interruzioni nei flussi di lavoro, permettendo di passare con naturalezza da editing, disegno e modellazione a operazioni più tradizionali, il tutto con il supporto dell’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dinamica delle prestazioni.

Ecosistema Yoga: monitor, audio e desktop pensati per lavorare insieme

Lenovo non presenta Yoga Pro 9i come un prodotto isolato, ma come il cuore di un ecosistema. Il nuovo monitor Yoga Pro 27UD-10 è progettato per affiancarlo in una postazione desktop, offrendo un pannello OLED con calibrazione colore sincronizzata tra laptop e monitor grazie alla funzione Color Sync. Una soluzione pensata per chi lavora su più schermi e ha bisogno di coerenza cromatica costante.

A completare l’esperienza arrivano le Lenovo Headphones YOGA PC Edition, cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore progettate per integrarsi con l’uscita audio dei PC Yoga, riducendo le elaborazioni superflue e mantenendo una resa più naturale. Anche sul fronte desktop, Lenovo amplia l’offerta con Yoga AIO i Aura Edition, un all-in-one con display OLED 4K e illuminazione ambientale adattiva, e con il compatto Yoga Mini i, che porta potenza e funzionalità IA in un formato estremamente ridotto, pensato per studi e home office flessibili.

IdeaPad e Yoga Slim: IA e mobilità per i creator di tutti i giorni

Accanto ai prodotti premium, Lenovo rinnova anche le linee pensate per un pubblico più ampio. IdeaPad Pro 5i e i nuovi modelli 2-in-1 puntano a offrire prestazioni solide e flessibilità d’uso, grazie a CPU e GPU di nuova generazione e al supporto per penna. Sono dispositivi pensati per studenti, creator occasionali e utenti che alternano produttività e intrattenimento, con un occhio di riguardo all’autonomia e alla qualità dei display OLED.

La serie Yoga Slim, invece, incarna l’idea di mobilità estrema. Modelli come Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition e Yoga Slim 7x con piattaforme Snapdragon puntano su peso ridotto, autonomia elevata e supporto alle funzionalità Copilot+ PC. Qui l’IA diventa un alleato silenzioso per il multitasking, il rendering leggero e la gestione efficiente delle risorse, rendendo questi laptop adatti a chi lavora spesso lontano dalla scrivania senza rinunciare a prestazioni convincenti.

Lenovo anticipa un computing più intelligente e umano

Oltre ai prodotti pronti per il mercato, Lenovo ha sfruttato il CES 2026 per mostrare una serie di proof-of-concept che delineano la sua visione a medio termine. Dal ThinkPad Rollable XD Concept con display espandibile, al Personal AI Hub Project Kubit, fino agli AI Glasses e ai display intelligenti orientati al benessere, emerge un’idea di computing sempre più adattivo e consapevole del contesto.

Questi concept non sono solo esercizi di stile, ma anticipano soluzioni pensate per migliorare produttività, collaborazione e qualità della vita digitale.