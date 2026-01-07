Il CES 2026 si conferma ancora una volta il palcoscenico perfetto per mostrare come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo l’esperienza d’uso dei dispositivi smart home; in questo contesto Ring annuncia una serie di aggiornamenti di peso per le proprie videocamere, destinati ad arrivare nel corso del 2026. L’obbiettivo è quello di ridurre il rumore informativo, aumentare la rilevanza degli avvisi e trasformare le telecamere da semplici strumenti di sorveglianza a veri e propri assistenti intelligenti per la sicurezza domestica.

Le novità toccano diversi aspetti chiave dell’ecosistema Ring, dagli avvisi basati sull’IA, passando per un nuovo Ring Appstore con app di terze parti, fino ad arrivare a Fire Watch, una funzione pensata per offrire allerte tempestive sugli incendi boschivi attraverso la sezione Vicini dell’app.

Meno notifiche e più informazioni utili con gli Avvisi IA più intelligenti

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda l’introduzione degli avvisi di eventi insoliti basati sull’intelligenza artificiale, invece di notificare ogni singolo movimento rilevato, le videocamere Ring imparano nel tempo quali sono le attività normali all’interno e all’esterno della casa, segnalando solo ciò che si discosta dalle abitudini quotidiane.

Per fare un esempio pratico, se un giardino è solitamente tranquillo e improvvisamente viene attraversato da un gruppo di animali, il sistema lo classificherà come evento insolito e invierà una notifica mirata. Ring sottolinea come l’algoritmo sia progettato per adattarsi progressivamente allo stile di vita dell’utente, riducendo in modo sensibile gli avvisi non necessari, uno dei problemi più comuni lamentati dai possessori di videocamere di sicurezza.

Questa funzionalità sfrutta le descrizioni video di Ring per comprendere cosa accade in ogni clip e sarà disponibile entro la fine del mese per gli utenti con determinati piani di abbonamento Ring.

Segui l'Intelligenza Artificiale su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Avvisi attivi e messaggi vocali contestuali

Ring amplia inoltre le possibilità offerte dagli Avvisi attivi, che consentono alle telecamere di intervenire in modo più diretto quando viene rilevata una persona; in questi casi, l’intelligenza artificiale analizza la scena e riproduce un messaggio audio contestuale, basato su dove si trova la persona e su ciò che sta facendo.

Per gli utenti abbonati al servizio Virtual Secirity Guard l’esperienza diventa ancora più completa: la videocamera può riprodurre un messaggio di avviso mentre un agente reale esamina la situazione; è inoltre possibile decidere quali telecamere possono utilizzare gli avvisi attivi in base allo stato del sistema (Fuorti, A casa, o Disinserito), aumentando così il livello di personalizzazione.

Arriva il Ring Appstore: app di terze parti direttamente nell’ecosistema

Un’altra novità di rilievo è il debutto del Ring Appstore, previsto per la primavera di quest’anno. Si tratta di un vero e proprio store di applicazioni di terze parti, integrato nell’app Ring e accessibile anche via web, pensato per ampliare le funzionalità delle videocamere con servizi verticali dedicati.

Al lancio, Ring ha confermato la presenza di alcune app particolarmente interessanti:

PoolScout, in grado di distinguere tra bambini, adulti e animali domestici e di inviare avvisi prima che qualcuno si avvicini alla piscina

Meld, analizza il comportamento dei cani e segnala attività insolite quando il proprietario è assente

Maytronics, utilizza le riprese delle telecamere per individuare potenziali problemi alle attrezzature della piscina e suggerire i passaggi successivi.

L’Appstore di Ring sarà inizialmente disponibile per gli utenti statunitensi con abbonamenti compatibili e alcune app potrebbero richiedere account separati o costi aggiuntivi, un aspetto su cui sarà interessante ottenere maggiori dettagli in futuro.

Segui l'Intelligenza Artificiale su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Allerte sugli incendi boschivi dalla community grazie a Fire Watch

Infine, Ring introduce Fire Watch, una nuova funzione integrata nella sezione Vicini dell’app; questo strumento combina dati sugli incendi boschivi con le segnalazioni reali provenienti dai possessori di videocamere Ring, con l’obbiettivo di fornire allerte tempestive e aggiornamenti in tempo reale durante eventi in rapida evoluzione.

Il lancio di Fire Watch coincide simbolicamente con il primo anniversario degli incendi di Los Angeles e punta a rafforzare il ruolo della community Ring nel monitoraggio e nella condivisione di informazioni critiche durante situazioni di emergenza.

Nel complesso, gli aggiornamenti annunciati al CES 2026 mostrano chiaramente la direzione intrapresa da Ring: meno notifiche inutili, più intelligenza contestuale e un ecosistema sempre più aperto grazie alle app di terze parti. Resta ora da capire come queste novità verranno accolte dagli utenti e, soprattutto, se e quando alcune di esse arriveranno anche al di fuori del mercato statunitense.