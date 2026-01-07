Alienware torna protagonista al CES 2026 con una strategia piuttosto chiara e, per certi versi, ambiziosa: ampliare sensibilmente il proprio portfolio per raggiungere un pubblico di gamer ancora più vasto, senza snaturare quell’identità premium che da sempre contraddistingue il marchio. Entro la fine dell’anno infatti, la famiglia di prodotti Alienware crescerà introducendo due nuove classi di laptop, uno ultra sottile e uno entry level, affiancate da un rinnovamento tecnologico profondo che coinvolge display, processori e GPU.

Il filo conduttore di tutte le novità presentate in quel di Las Vegas è uno solo: l’ascolto della community, un elemento che Alienware rivendica con forza e si riflette tanto nelle scelte progettuali quanto nelle specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, dai laptop al desktop di fascia estrema.

Alienware porta l’esperienza premium anche sui laptop con l’OLED antiriflesso

Sulla scia del successo ottenuto dalla linea di monitor QD-OLED dello scorso anno, Alienware compie un passo ulteriore e porta la tecnologia OLED antiriflesso anche sui laptop da gioco, andando a risolvere uno dei limiti più evidenti di questa tecnologia di pannelli, ovvero abbagliamento e riflessi in ambienti luminosi.

All’interno della gamma da 16 pollici, Alienware 16 Area-51 e Alienware 16X Aurora diventano i primi laptop gaming del brand a integrare pannelli OLED antiriflesso di alta qualità, capaci di ridurre la lucentezza del 32%, attenuare riverbero e riflessi e limitare anche le fastidiose impronte digitali sul display; una soluzione che, come sottolineato dall’azienda, non sacrifica in alcun modo la resa cromatica.

Nel dettaglio, i nuovi pannelli offrono:

tempo di risposta di 0,2 ms , circa 15 volte più veloci rispetto ai tradizionali LCD (3 ms)

, circa 15 volte più veloci rispetto ai tradizionali LCD (3 ms) HDR True Black 500 per neri profondi e un contrasto elevato

per neri profondi e un contrasto elevato luminosità HDR di picco pari a 620 nit , pensata per un’elevata immersione visiva

, pensata per un’elevata immersione visiva copertura DCI-P3 al 120% per colori vivaci e realistici

per colori vivaci e realistici certificazione VESA HDR ClearMR 9000 che riduce virtualmente il gosting nelle scene più frenetiche

che riduce virtualmente il gosting nelle scene più frenetiche rivestimento antiriflesso avanzato , senza compromessi sulla qualità dell’immagine

, senza compromessi sulla qualità dell’immagine Pixel Protection con software IA per la gestione intelligente dello stato del pannello

per la gestione intelligente dello stato del pannello struttura rinforzata, con test di pressione sul coperchio fino a 15 kg e una durata della cerniera pari a 20.000 cicli

Il risultato, almeno sulla carta, è un’esperienza OLED finalmente fruibile in qualsiasi condizione di illuminazione, un aspetto che molti utenti avevano richiesto a gran voce negli ultimi anni.

Previous Next Fullscreen

Intel Core Ultra 200HX e GPU NVIDIA RTX 50

Accanto all’innovazione sul fronte display, Alienware rinnova anche il cuore dei propri dispositivi. I laptop Alienware 16X Aurora, 16 Area-51 e 18 Area-51 adottano infatti i nuovi processori Intel Core Ultra 200HX, affiancati dalle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, innalzando ulteriormente l’asticella delle prestazioni per il gaming di fascia alta.

In particolare, Alienware 18 Area-51 si posiziona come la proposta mobile più potente del brand, pensata per chi cerca il massimo senza compromessi, tanto in ambito gaming quanto nei carichi di lavoro più pesanti.

Area-51 Gaming Desktop: espandibilità totale e Ryzen X3D in arrivo

Il PC Alienware Area-51 Gaming Desktop rimane il punto di riferimento assoluto dell’offerta del brand, un full-tower da 80 litri, progettato per garantire la massima espandibilità e compatibilità ATX completa, guardando apertamente al futuro.

Frutto di anni di feedback della community, il nuovo Area-51 è stato sottoposto a test rigorosi e, nel primo trimestre del 2026, verrà configurato con il nuovo Ryzen 7 9850X3D, dotato di tecnologia 3D V-Cache; una scelta che promette prestazioni di altissimo livello nei titoli AAA, mantenendo il desktop competitivo per diversi anni a venire.

Il portfolio di Alienware si allarga con laptop ultrasottili ed entry-level

Come anticipato in apertura, una delle novità più rilevanti riguarda l’espansione della gamma laptop, che entro al fine dell’anno raddoppierà in ampiezza.

Laptop gaming ultrasottile

Alienware introdurrà un nuovo laptop da gioco ultrasottile, con uno spessore di circa 17 mm, pensato per combinare mobilità e prestazioni. Si tratta di un modello da 16 pollici, quasi il 50% più compatto in volume rispetto all’attuale Area-51 da 16″, che punta su grafica discreta NVIDIA, nuove CPU ad alta efficienza, materiali premium, lunga autonomia e un design più discreto ma sempre riconoscibile.

Disponibile anche nella variante da 14 pollici, questo modello si rivolge non solo ai gamer, ma anche a chi lavora con contenuti creativi o necessita di un portatile potente e versatile.

Laptop entry level

Per aprirsi a un pubblico ancora più ampio, Alienware lancerà anche un laptop entry level, il più accessibile mai proposto dal brand. Pur non raggiungendo le prestazioni della linea Area-51, il nuovo modello promette un’esperienza di gioco solida, senza compromessi sugli aspetti fondamentali come qualità costruttiva, gestione termica e affidabilità complessiva.

Prezzi e disponibilità

Di seguito quanto condiviso dall’azienda in merito alla disponibilità dei dispositivi:

Alienware 16X Aurora : disponibile nel Q1 2026 con OLED antiriflesso e Intel Core Ultra 200HX

: disponibile nel con OLED antiriflesso e Intel Core Ultra 200HX Alienware 16 Area-51 : disponibile nel Q1 2026 con OLED antiriflesso e Intel Core Ultra 200HX

: disponibile nel con OLED antiriflesso e Intel Core Ultra 200HX Alienware 18 Area-51 : disponibile nel Q1 2026 con Intel Core Ultra 200HX

: disponibile nel con Intel Core Ultra 200HX Alienware Area-51 Desktop: disponibile a febbraio 2026 con AMD Ryzen 7 9850X3D

I prezzi verranno comunicati in prossimità della disponibilità commerciale.

In attesa di conoscere listini e configurazioni definitive, è evidente come Alienware stia ridisegnando in modo profondo la propria offerta, puntando su OLED finalmente più fruibili, nuovo silicio di fascia enthusiast e un catalogo più inclusivo. Bisognerà attendere ancora un po’, ma il 2026 si preannuncia come un anno particolarmente interessante per l’ecosistema Alienware.