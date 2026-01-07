In occasione della kermesse del CES 2026 di Las Vegas, Dreame è tra i brand protagonisti della fiera e torna a stupire con la versione definitiva del suo robot aspirapolvere dotato di braccio meccanico: il Cyber 10 Ultra.

Dopo aver messo gli occhi sul prototipo lo scorso anno, che si limitava a muovere il braccio senza interagire con gli oggetti, la nuova versione mostrata al Consumer Electronics Show è ora completamente funzionante e pronta al debutto commerciale.

Dreame Cyber 10 Ultra promette una rivoluzione con un braccio che fa molto più che raccogliere oggetti

È indubbio che la caratteristica più affascinante del robot di Dreame Cyber 10 Ultra è che il braccio robotico si estende dalla parte superiore del dispositivo e termina con una pinza articolata capace di sollevare fino a 500 grammi, superando così la capacità dei concorrenti come il Roborock, con un braccio da 300 grammi. In pratica, può raccogliere scarpe, piccoli giocattoli, bottiglie e altri oggetti sparsi sul pavimento, liberando lo spazio prima di iniziare la pulizia.

Oltre a questo, il braccio può anche impugnare accessori dedicati come spazzole e bocchette, prelevandoli direttamente dalla base di ricarica. In questo modo, il Cyber 10 Ultra si trasforma in un aspirapolvere multifunzione, in grado di raggiungere angoli, battiscopa o zone sopraelevate proprio come un aspirapolvere tradizionale con tubo flessibile.

Durante la dimostrazione sullo show floor del CES, il braccio è stato visto raccogliere palline e posizionarle in un cestino. Nonostante Dreame non abbia ancora mostrato le sue capacità di sollevamento massimo o di cambio accessorio, l’esibizione ha confermato la precisione e la stabilità del sistema e ha ottenuto un grande successo.

Non solo braccio tuttofare ma anche una base intelligente e accessoriata

Oltre al braccio robotico, anche la base di ricarica del Cyber 10 Ultra punta a rubare lo show in quanto non serve solo a svuotare il serbatoio o ricaricare la batteria, ma funge anche da centro operativo del robot, dove sono alloggiati gli accessori e i moduli che il braccio può impugnare autonomamente. Ogni componente ha un alloggiamento dedicato, in modo che il robot possa riconoscerlo, prelevarlo e riporlo al termine del lavoro.

Come gli altri modelli della gamma Dreame, anche il Cyber 10 Ultra integra la funzione di lavaggio con mop motorizzato e può superare ostacoli fino a 6 centimetri, come soglie o piccoli dislivelli. Non raggiunge però le capacità del prototipo Cyber X, in grado di salire le scale come un piccolo carro cingolato, anch’esso mostrato a CES 2026 come esperimento di mobilità avanzata.

Il Cyber 10 Ultra rappresenta un passo avanti verso la robotica domestica autonoma. La combinazione tra braccio articolato, navigazione intelligente e gestione automatizzata degli accessori consente al robot di adattarsi a contesti più complessi, avvicinandosi all’idea di un assistente domestico vero e proprio.

Prezzo e disponibilità

L’azienda non ha ancora comunicato una data di lancio precisa, ma punta a rendere disponibile il Cyber 10 Ultra entro agosto 2026 a un prezzo di circa 1.799 euro.

Ebbene, con il Cyber 10 Ultra, Dreame consolida la sua posizione dominante nel settore dei robot premium, spostando l’attenzione dal semplice aspirapolvere alla meccanica intelligente. L’idea di un robot capace non solo di pulire ma anche di interagire fisicamente con l’ambiente per ottimizzare i propri doveri, apre le porte a prospettive interessanti per la prossima generazione di dispositivi domestici che promettono di rivoluzionare un settore che sta vivendo una crescita esponenziale.