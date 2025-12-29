Dreame, brand che molti di voi conoscono soprattutto per la sua proposta nel settore della pulizia intelligente (robot aspirapolvere, scope intelligenti e soluzioni per la casa connesse), amplia ulteriormente il proprio catalogo e lo fa presentando in Cina Dreame PM Neo, un nuovo purificatore d’aria che punta a distinguersi per un approccio decisamente più avanzato alla rimozione della formaldeide e per un sistema di monitoraggio ambientale estremamente completo.

Il nuovo modello viene proposto sul mercato cinese a 3.199 yuan (poco meno di 390 euro al cambio attuale) e si posiziona come una soluzione pensata per l’intera abitazione, con un focus ben preciso su chi vive in ambienti nuovi o ristrutturati, dove le emissioni di formaldeide da mobili e materiali da costruzione rappresentano spesso un problema di lungo periodo.

Decomposizione della formaldeide e sensori 7-in-1 per Dreame PM Neo

Uno degli elementi centrali di Dreame PM Neo è la tecnologia proprietaria FCO (Formaldehyde Catalytic Oxidation), pensata per decomporre la formaldeide trasformandola direttamente in vapore acqueo e anidride carbonica; secondo quanto dichiarato dall’azienda quest’approccio consente di evitare l’inquinamento secondario e, soprattutto, riduce drasticamente la necessità di sostituire i filtri nel tempo.

Dreame parla di una capacità di rimozione della formaldeide pari al 99,24%, specificando che un’ora di funzionamento del PM Neo equivale, in termini di efficacia, all’assorbimento garantito di oltre 130 chilogrammi di carbone attivo tradizionale. Il filtro catalitico integrato sarebbe inoltre in grado di gestire sia ambienti con alte concentrazioni iniziali sia situazioni di rilascio lento e costante, tipiche degli arredi domestici, con una durata stimata tra 10 e 15 anni.

Dal punto di vista strutturale, PM Neo adotta un design a doppio condotto d’aria, che permette al dispositivo di passare automaticamente dalla modalità a getto a quella a diffusione in base alla qualità dell’aria rilevata; una soluzione che, almeno sulla carta, punta a ottimizzare i tempi di purificazione senza rinunciare al comfort.

La portata d’aria pulita (CADR) arriva fino a 300 m³/h, consentendo di purificare una stanza di 100 metri quadrati in circa 20 minuti, mentre la superficie massima coperta può raggiungere i 157 metri quadrati, con un flusso d’aria che arriva fino a 10 metri di distanza. Numeri che collocano il PM Neo tra i purificatori pensati per ambienti medio-grandi, piuttosto che per una singola stanza.

Il sistema di filtraggio è articolato e si sviluppa su sei stadi distinti, comprendendo:

una rete ad alta densità per capelli e polvere

un filtro HEPA H13 in grado di trattenere particelle fino a 0,1 micron

in grado di trattenere particelle fino a 0,1 micron uno strato di carbone attivo colonnare

un filtro dedicato alla decomposizione della formaldeide

una doppia sterilizzazione tramite luce UVC e plasma ad alta concentrazione

Un’impostazione che mira non solo alla rimozione delle particelle sottili, ma anche alla neutralizzazione di batteri e agenti inquinanti chimici, andando incontro a esigenze sempre più diffuse soprattutto negli ambienti urbani.

Sul fronte smart, Dreame PM Neo integra un sistema 7-in-1 che monitora in tempo reale PM1, PM 2.5, PM 10, temperatura, umidità, formaldeide e TVOC, con tutte le informazioni visualizzate su un display LCD a colori integrato.

Non manca poi un radar a onde millimetriche, capace di rilevare il movimento dell’utente entro un raggio di cinque metri: il purificatore può così accendersi automaticamente e regolare la direzione del flusso d’aria su un arco di 120 gradi, adattandosi alla presenza delle persone nella stanza.

Le modalità di controllo sono numerose, come spesso accade con i prodotti Dreame: app mobile, telecomando, comandi vocali e interfaccia fisica direttamente sul dispositivo; il tutto con una rumorosità dichiarata di 32 dB(A) in modalità comfort, valore che lo rende adatto anche all’uso notturno.

Al momento Dreame PM Neo è stato lanciato esclusivamente in Cina, e non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile arrivo in Europa o in Italia; considerando però la strategia recente del marchio e l’interesse crescente per soluzioni avanzate di purificazione dell’aria, non è escluso che in futuro possa essere proposto anche su altri mercati.